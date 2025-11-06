La Cámara de Comercio de Toledo se adhiere al proyecto de candidatura de Capital Europea de la Cultura

La Cámara de Comercio de Toledo ha anunciado formalmente su adhesión al proyecto de la ciudad de Toledo para optar a la Capital Europea de la Cultura 2031.
La institución empresarial brinda con esta firma su respaldo estratégico a la candidatura promovida por el ... Ayuntamiento de Toledo y presidida por su alcalde, Carlos Velázquez.
La concejala de Cultura y Patrimonio, Ana Pérez Álvarez, junto con la presidenta de la Cámara, María Ángeles García, han destacado durante el acto de firma que la unión de instituciones, empresas y ciudadanía permitirá que Toledo se presente con mayor fuerza ante el proceso de selección europeo.
