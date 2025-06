El calor extremo provocó la mayoría de las 37 incidencias de la procesión del Corpus de Toledo

El calor extremo ha sido el responsable de las 37 incidencias que Cruz Roja y Protección Civil tuvieron que atender durante la celebración de la procesión del Corpus Christi de Toledo, en su mayoría debido a lipotimias, golpes de calor y también alguna crisis de ansiedad. Son datos que ha ofrecido este viernes el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, que también ha informado que tan solo seis de estas personas fueron trasladadas al hospstal y todas ellas ya están dadas de alta.

Como informó ABC, durante la procesión, la concejala de Cultura, Ana Pérez, de profesión médico, tuvo que intervenir hasta en dos ocasiones para socorrer a un joven de un golpe de calor y a otra señora en circunstancias similares, que finalmente fue trasladada al hospital.

Noticia Relacionada Corpus de Toledo: una procesión donde lo popular y lo solemne se dan la mano Javier Guayerbas La ciudad se echa a las calles para disfrutar del museo de arte sacro que supone la celebración del Corpus Christi con una procesión centenaria y grandiosa

Velázquez que ha recordado que el Ayuntamiento repartió 10.000 botellas de agua entre los asistentes, que se agotaron todas, «un hecho que no había ocurrido nunca». El alcalde también ha mostrado su satisfacción por la alta participación en la procesión, a pesar de las altas temperaturas, y también que hubo «muchísimos visitantes, a pesar de no ser fiesta en Madrid ni ser una fiesta nacional» y ha recordado el lleno de la corrida de toros del Corpus, donde se volvió a poner «el cartel de no hay billetes después de 16 años», desde 2009, año en que José Tomás fue «la última vez que toreó en la ciudad».