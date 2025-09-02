CaixaBank ofrece en Castilla-La Mancha recursos educativos y sociales a 258 familias en riesgo de exclusión

Este curso, CaixaProinfancia acompañará a más de 505 niños, niñas y adolescentes de 284 familias en situación de vulnerabilidad en Castilla-La Mancha, ofreciéndoles un apoyo continuado en su desarrollo educativo y personal. En el conjunto de España, el programa llegará a más de 65.000 menores de 41.000 familias.

El objetivo del programa es luchar contra la pobreza infantil proporcionando apoyo socioeducativo durante todo el curso escolar para que la infancia y la adolescencia de familias con dificultades económicas puedan avanzar en igualdad de condiciones.

Para ello, como informan desde CaixaProinfancia en nota de prensa, la organización ofrece servicios como refuerzo educativo, atención psicológica, logopedia, talleres familiares y actividades de ocio y tiempo libre, así como ayudas para cubrir necesidades básicas como la alimentación, la higiene, el equipamiento escolar o productos específicos, como gafas y audífonos.

«Queremos asegurarnos de que ningún niño o niña quede atrás por las dificultades económicas de su familia. Nuestro compromiso es que todas las familias puedan empezar el curso en igualdad de condiciones, con los recursos y el acompañamiento necesarios para su desarrollo personal y educativo. La educación es la mejor herramienta que tenemos para romper el círculo de la pobreza y construir una sociedad más justa», ha asegurado el director del programa CaixaProinfancia, Albert Rodríguez.

Este acompañamiento se realiza a través de una red de más de 400 entidades sociales de todo el país en colaboración con centros educativos y administraciones públicas, lo que permite adaptar el apoyo a las necesidades específicas de cada territorio y de cada familia.

El programa pretende reforzar las competencias escolares, mejorar la autoestima, potenciar la autonomía en el aprendizaje y contribuir a la inclusión social de los niños, niñas y jóvenes que más lo necesitan. Todo ello, con un objetivo común: fomentar la igualdad de oportunidades entre quienes parten de una situación más vulnerable.