Suscribete a
ABC Premium

Cae en Toledo una banda que marcaba pisos para robar en Buenavista

Los vecinos alertaron a la Policía sobre estos individuos sospechosos manipulando accesos a viviendas

Efectos intervenidos en la operación
Efectos intervenidos en la operación ABC

ABC

Toledo

La Policía Nacional ha detenido en Toledo a tres varones de 39, 41 y 43 años de edad respectivamente, después de que fuesen sorprendidos por un vecino marcando varias viviendas de un mismo bloque de pisos para supuestamente comprobar cuáles estaban disponibles para robar en ... su interior.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app