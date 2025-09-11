Buenavista exige mejoras en la plaza de España de Toledo tras una remodelación 'fallida'

La Asociación de Vecinos 'La Ronda' de Buenavista, presidida por José Luis Gómez, ha trasladado al Consejo de Participación Ciudadana del Distrito Norte su malestar por el resultado de la remodelación de la plaza de España, una intervención concluida en 2023 con un presupuesto de 220.000 euros.

Según explicó Gómez, el proyecto se ejecutó «sin participación real de los vecinos» y presenta múltiples inconvenientes: los bancos de hormigón «se recalientan en verano y se encharcan cuando llueve», la plaza «carece de sombra» y la orientación del mobiliario urbano «es contraria a la de la sombra natural existente».

Así, el representante vecinal señaló que «hoy por hoy, la plaza no se está aprovechando como debería», al tiempo que pidió al Ayuntamiento buscar alternativas para dotar de sombra y bancos adecuados a este espacio, además de «una pequeña modificación de la estructura de hormigón que permita darle vida a este espacio».

Por su parte, la concejala de Obras y Servicios, Loreto Molina, trasladó a los vecinos que ya se ha puesto en contacto con los que redactaron el proyecto hace dos años para intentar responder a las mejoras planteadas por los vecinos.

El planteamiento vecinal actual choca con las declaraciones que realizaban a los medios en la visita a esta obra acompañando a la anterior alcaldesa, Milagros Tolón. Entonces agradecían la «sensibilidad» del Gobierno local y destacaban que los vecinos estaban «contentísimos» porque se atendían «reivindicaciones de hace tiempo», mientras que Tolón afirmaba que el proyecto de la plaza de España estaba «plenamente consensuado con los vecinos».

De otro lado, los residentes en las Tres Culturas preguntaron a la concejal Loreto Molina por la legalidad de su barrio, ya que consideran que están «abandonados» por el Ayuntamiento en cuestiones vitales como la limpieza y el mantenimiento de parques y jardines. La edil rebatió tal afirmación con datos.