La Aemet avisa de tormentas en varias zonas para el Día de Todos los Santos

ave madrid-portugal

Bruselas retrasa la llegada del AVE a Toledo para 2034 y confía en electrificar la vía convencional para reducir en 2030 el tiempo de viaje a Extremadura

La Comisión Europea aprueba el calendario definitivo del corredor Atlántico: una conexión provisional en 2030 electrificando la vía convencional Talayuela-Humanes permitirá viajar a Lisboa en cinco horas. El viaje se reducirá a tres horas con la incorporación de Toledo

Page asegura que el acuerdo sobre el trazado del AVE por Toledo está «al alcance de la mano» y Velázquez pide aplicar el «sentido común»

El tramo toledano de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura-Portugal no estará operativo hasta 2034
Fernando Franco

Fernando Franco

Toledo

La Comisión Europea ha aprobado una Decisión de Ejecución C(2025), que marca el calendario para completar la conexión ferroviaria de alta velocidad Lisboa–Madrid, una infraestructura emblemática del corredor Atlántico. El documento, adoptado este 30 de octubre, establece dos horizontes: una fase provisional en ... 2030, que permitirá viajar entre ambas capitales en unas cinco horas, y una fase definitiva en 2034, cuando el trayecto se reducirá a tres horas y quedarán incorporadas Toledo al trazado de alta velocidad.

