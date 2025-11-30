Suscribete a
ABC Premium

Un bosque de corazones que transforma el dolor en arte en el centro cultural San Clemente de Toledo

La muestra 'Corazones con alma' ha llegado al centro cultural San Clemente de Toledo. Su comisario, Fernando Barredo, habla de esta iniciativa cultural que abraza y acompaña

 «Corazones con Alma», un proyecto que transforma dolor en arte

La muestra puede visitarse hasta el 9 de enero en San Clemente
La muestra puede visitarse hasta el 9 de enero en San Clemente FOTOS: H. FRAILe
Valle Sánchez

Valle Sánchez

TOLEDO

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El centro cultural San Clemente se ha llenado de corazones. No solo de los 66 cojines terapéuticos intervenidos por artistas de Toledo, de España y de otros países; también del que ha puesto Fernando Barredo para convertir este proyecto solidario en una exposición itinerante ... que aspira a crecer, viajar y seguir acompañando a mujeres en proceso de recuperación.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app