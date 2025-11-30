Un bosque de corazones que transforma el dolor en arte en el centro cultural San Clemente de Toledo

El centro cultural San Clemente se ha llenado de corazones. No solo de los 66 cojines terapéuticos intervenidos por artistas de Toledo, de España y de otros países; también del que ha puesto Fernando Barredo para convertir este proyecto solidario en una exposición itinerante ... que aspira a crecer, viajar y seguir acompañando a mujeres en proceso de recuperación.

Barredo, artista y profesor durante más de una década en la Facultad de Bellas Artes de Madrid, cuenta a ABC que conoció de cerca la magnitud del cáncer de mama solo recientemente: «Hasta que no me he visto en esta tesitura, no sabía que cuatro de cada diez mujeres desarrollan esta enfermedad a lo largo de su vida». Ese dato —dice— lo obligó moralmente a actuar. Comisariar esta muestra se convirtió entonces en una urgencia personal y colectiva.

Fernando Barredo, comisario de la muestra, entre las obrasC H. FRAILE

Los cojines, concebidos originalmente en Estados Unidos por la enfermera Janet Kramer-Mai para aliviar el dolor postoperatorio, han encontrado en España un impulso decisivo gracias a la Asociación Manos y Voces, en la localidad toledana de Carranque. Barredo las define sin titubeos: «Mujeres bravas, generosas, que están haciendo cientos y cientos de corazones para ayudar a otras que atraviesan una enfermedad dolorosa».

Para esta muestra, Barredo pidió a las costureras un cojín con mayor densidad y tamaño, pensado para servir de soporte a la intervención artística. Sobre esa base, 66 creadores —muchos de ellos convocados directamente por él, otros sumados por contagio generoso— han firmado piezas únicas: «Lo mejor de esta exposición es la diversidad. El conjunto es muy superior a la suma de las partes», afirma.

Entre los participantes figura, por ejemplo, el pintor mexicano Uryan Lozano, profesor en la Universidad Autónoma de México, quien dejó su huella durante su paso por España. «Todos han aportado una joya artística», resume Barredo.

La disposición de la muestra es una declaración de intenciones. Los corazones se elevan suspendidos en estructuras que los dispersan por distintas estancias del edificio, como un sembrado de colores que invade los espacios. Barredo explica que esta imagen no es casual: «Es como sembrar corazones que actúan casi como flores. Cada uno tiene vida, presencia, latido propio».

Una siembra simbólica

Esta siembra simbólica representa también a las mujeres afectadas: «Son corazones sintientes por ellas. Corazones generosos que vienen al encuentro de quienes están atravesando un momento de dolor e incertidumbre».

Los cojines no son meros objetos estéticos; están homologados y diseñados médicamente para aliviar el dolor de la incisión y sostener el brazo tras la cirugía. Pero su efecto va más allá de lo físico. Barredo apunta a algo que ha escuchado en muchos testimonios: «Emocionalmente sirven mucho. Algunas mujeres quieren conservarlo toda la vida porque les dio ánimo y fuerza». El arte, dice, actúa exactamente así: «penetra en lo mental, mueve lo emocional y mueve montañas».

La muestra podrá verse en Toledo hasta el 9 de enero, pero su vida no termina ahí. Barredo ya ha iniciado conversaciones con instituciones como el Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos de Madrid, además de espacios de otras ciudades y entidades públicas y privadas. La intención es clara: que la exposición sea itinerante y que siga creciendo con nuevas incorporaciones, especialmente internacionales.

«Está pensada para fluir —explica. Para ser expuesta en espacios abiertos o cerrados, de forma parcial o completa. Para multiplicarse y dar visibilidad al proyecto Corazón con Alma».