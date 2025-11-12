Suscribete a
La borrasca 'Claudia' alcanza Toledo este jueves: avisos amarillos por fuertes vientos

Ya ha dejado fuertes lluvias y vientos a inicios de esta semana en varios puntos del país, aunque los efectos del temporal llegarán a su punto más álgido en las próximas horas con «tormentas muy fuertes», especialmente en Canarias

La provincia de Toledo estará en alerta este jueves por fuertes vientos
La provincia de Toledo estará en alerta este jueves por fuertes vientos ABC

TOLEDO

La borrasca 'Claudia' activará este jueves los avisos en una treintena de provincias por viento, olas, lluvia y tormenta, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), entre ellas la provincia de Toledo. En concreto, con avisos amarillos por viento estarán Cádiz, ... Córdoba, Huelva, Sevilla, Huesca, Zaragoza, Cantabria del Ebro, Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, Toledo, Lleida, Badajoz, Cáceres, A Coruña, Ourense, Pontevedra, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Madrid (sierra), Navarra (pirineo) y La Rioja (Ibérica riojana).

