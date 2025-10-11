Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Sánchez asistirá el lunes en Egipto al acto de la firma del fin de la guerra en Gaza

Teatro de rojas

Borges/tango: ¡che!, compadrito, qué bien lo hemos pasado

El espectáculo' Borges y yo, recuerdo de un amigo futuro' une palabra, música y tango en una evocadora propuesta dirigida por Hanna Schygulla y protagonizada por Andrea Bonelli, que homenajea al autor de 'Ficciones'

Numancia ¡libertad!

La actriz argentina Andrea Bonelli es la voz -a veces, hablada; otras, cantada- que nos guía
La actriz argentina Andrea Bonelli es la voz -a veces, hablada; otras, cantada- que nos guía

Antonio Illán Illán

Toledo

Borges y yo, recuerdo de un amigo futuro es un espectáculo producido por el siempre emprendedor y atrevido Salvador Collado en el que el recuerdo de Borges y el tango, la palabra y la música crean una atmósfera que envuelve. Hoy, por borgiano y ... por tanguero, no escribiré el consabido artículo de crítica que acostumbro y me voy a dejar ir con algo de literatura amarrada a ese tango que es burlón y compadrito, que nació tango, y, como un grito, salió del sórdido barrial buscando el cielo. Así que ¡allá vamos!

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app