Bisagra, «la plaza de Armas de España» despide a la Guardia Real, ante la mirada de cientos de personas

Bajo un «sol abrasador» y con el retumbe de salvas, pasadas las 11.30 horas de este domingo, la Guardia Real ha anunciado a las cientos de personas que desde primeras horas tomaron sus posiciones en el Paseo de la Vega de Toledo, del inicio de la jura de bandera, con el que ha concluido el programa que este cuerpo ha desarrollado durante una semana en la capital regional y en varios municipios de la provincia.

La Guardia Real, que se encarga de la seguridad de la familia Real y de los jefes de Estado que visitan España, se ha vestido con sus 'mejores galas' para mostrar su cercanía con los ciudadanos y agradecer a Toledo que les haya permitido ocupar la Puerta de Bisagra como escenario para esta celebración.

Noticia Relacionada Las imágenes de la despedida de la Guardia Real de Toledo H. FRAILE Autoridades civiles y militares han presidido el acto de jura de bandera, a la que han asistido cientos de personas y que se ha celebrado a espaldas de la Puerta de Bisagra, en el paseo de Merchán

El jefe del Cuarto Militar de la Casa del Rey, Eduardo Diz Monje, que ha tomado la palabra en nombre de este cuerpo, ha afirmado que la Puerta de Bisagra, «se ha convertido por un día en la plaza de Armas de España, en la que hemos ondeado nuestra bandera y hemos trasladado nuestro afecto a esta ciudad, en la que me siento toledano«, ha reiterado el comandante, para resaltar que «este acto es un gesto que muestra los vínculos de unión que hay entre Toledo y la Guardia Real«.

Jura de bandera y tributo a los caídos

Diz Monje ha expresado el gran cariño que le inspira esta ciudad, «la que me vio crecer, madurar como persona y la que me permitió formarme como militar«, ha dicho. »Presumo de conocer Toledo, como si hubiera nacido aquí y me honra saludar a las autoridades civiles y militares, así como a mis paisanos reunidos en torno a este precioso escenario«, ha manifestado el alto mando.

Tras esta intervención, se ha celebrado la jura o promesa de unas 200 personas, que han querido sellar su lealtad a España, besando la enseña nacional. «Ese compromiso con España no solo se cumple vistiendo uniforme, sino también con el esfuerzo en el trabajo diario, ejerciendo como buen ciudadano y transmitiendo a los toledanos, nuestros valores e historia», ha expresado el coronel Pablo Álvarez de Toledo, que ha agradecido a los altos cargos de la Academia de Infantería de Toledo todo el apoyo que han recibido en toda la provincia.

Tras la jura, se ha rendido un homenaje por «todos los caídos, los que dieron su vida por España«, con la canción 'Toque de oración', interpretada por la orquesta de la Guardia Real.

El público asistente ha respaldado las palabras del mando militar con una cerrada ovación, mientras que muchos de los asistente han reconocido que esta ceremonia «nos ha llenado de alegría» y «estamos aquí para demostrarles la admiración que sentimos por este cuerpo», ha contado Josefina Martín, que ha llegado a Toledo desde la Puebla de Montalbán. Su marido, José María, ha contado que la presencia de la Guardia Real les ha permitido conocer, un poquito más, las misiones y su razón de ser.

«Ejemplo de amor por España»

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha agradecido a la Guardia Real que hayan elegido Toledo y su provincia para desarrollar su ejercicio anual y ha destacado que son «un grupo de militares a la altura de los mejores valores que representa el Ejército español», al tiempo que ha recalcado que la unidad de España «hoy se ha visto fuertemente reconocida en la ciudad de Toledo con más de 200 toledanos que han querido jurar o prometer fidelidad a la bandera».

En este sentido, el alcalde de Toledo ha indicado que los toledanos se han volcado este fin de semana para recibir a la Guardia Real en un desfile «como pocas veces se ha visto en la ciudad, no solamente por los militares, sino también acompañados por los perros de la Guardia Real, por los caballos, por los carros, por los cañones», lo que ha supuesto, ha asegurado, «un fin de semana de cultura militar que comenzó el pasado martes con el izado de bandera que se realizó en el Alcázar; el desfile floreado en la plaza del Ayuntamiento y la Misa Pontifical en la Catedral Primada».