«'El Beso' no es una novela feminista, sino femenina»

Con una singular e inédita presentación teatralizada acaba de presentarse 'El Beso' (Editorial Ledoira), el octavo libro, de ellos quinta novela, del escritor y periodista Jesús Gallardo Ordoño. Se trata de una intensa historia que nace en plena Guerra Civil española y termina en nuestros días, y en la que se desarrolla un mensaje reivindicativo del papel de la mujer en la sociedad desde aquella época en la que estaba totalmente ignorado haciéndolas invisibles hasta hoy.

-Hasta donde se pueda contar, ¿qué va a encontrar el lector en su última novela, 'El Beso'?

-Es un libro que cuenta la historia de de dos vidas, una madre y su hija, que empieza de 1936 con el asedio al Alcázar de Toledo, donde nace la protagonista, Esmeralda, y luego cuenta toda su vida hasta el año 2025, una vida que dedica a buscar a su hijo porque a los 18 años es violada por un señorito de un cigarral toledano y antes de dejarle darle un beso a su hijo se lo roba y no sabe nada de él. Por tanto, toda su vida está buscando a su hijo.

-Se mezclan entonces las vivencias personales de los protagonistas con la vida real de España y en una zona concreta de la provincia de Toledo.

-Efectivamente. Lo que he intentado hacer es un acercamiento al realismo mágico iberoamericano, o hacerle un guiño, porque tampoco quiero ser tan ambicioso, mezclando la ficción de los lugares y los espacios que cuento, que son perfectamente identificables, ya que, por ejemplo, Toledo no se llama Toledo, sino Lodeto; España es Paseña, Madrid es Midraz y Olías del Rey, donde transcurre toda la postguerra, es Siloas. Ese es uno de los aspectos del realismo mágico porque estos lugares son ficticios, pero lo que ocurre alrededor de los protagonistas es real y además la protagonista tiene un don, que en este caso es que es capaz de soñar el futuro.

-Se dice que es la novela más madura que has escrito hasta ahora, ¿cómo explicas esto?

-Yo llevo escribiendo muchos años, porque esta es mi quinta novela y mi noveno libro. Y cuando acabas de escribir algo el escritor se da cuenta de lo que ha escrito y para mí es mi mejor novela. También creo que sin duda es la más madura porque la caracterización de los personajes, el desarrollo de la trama y la historia que cuento merece ese calificativo.

-En porcentaje, ¿el libro es más real que novelado?

-Yo digo que es una historia de verdad, lo que he contado que a una joven a los 18 años la violan y la quitan el niño es la columna vertebral de la novela pero no desvelo nada de ella, porque cuento una vida entera. Lo que intento plasmar en la novela es el universo femenino de esas mujeres invisibles.

-Por tanto, es sobre todo una reivindicación del papel de la mujer.

-Eso es. Cuando me he documentado para esta novela, a partir de 1936 me he encontrado con cosas muy elementales que ya conocemos, como que la mujer no podía abrir una cuenta corriente. Pero en la novela el lector va a encontrar otras muchas cuestiones que les van a sorprender sobre la falta de derechos que la mujer tenía entonces. Por ejemplo, porque aparte de carecer absolutamente de todos los derechos, el marido podía matar a su mujer alegando que le había sido infiel y no tenía ningún recorrido penal. O que una mujer soltera era tutelada por su padre y cuando se casaba pasaba a ser tutelada por su marido, pero ella no tenía capacidad legal para hacer nada, además de otra muchas cosas que se cuentan.

-Si has analizado lo que ocurría entonces y cómo son las cosas ahora ¿hemos recorrido en este aspecto el camino adecuado para la igualdad de la mujer o faltan cosas?

-Sí, sin duda, aunque creo que faltan muchas cosas por hacer todavía. Cualquiera que lea la novela, en la misma va a poder notar el avance en esos derechos femeninos desde 1936, porque se recoge el discurrir de 90 años. Es un avance muy significativo desde que nace Esmeralda en 1936 hasta este 2025.

-Si lo analizamos desde el punto de vista del feminismo actual ¿cómo crees que se puede entender lo que se relata?

-Pues no lo sé, eso lo tendrían que decir. En realidad, esta es una novela que habla de mujeres, pero no me atrevería a decir que es que es una novela feminista, sino que diría que es una novela femenina, y por tanto creo que hay una diferencia. Las protagonistas son mujeres y lo que hacen es enfrentarse a un tiempo y a una época en la que eran invisibles y carecían de derechos. Por eso intento plasmar una realidad. Es igual que cuando cambio los nombres de los lugares, porque estamos hablando de la Guerra Civil, y así en mi novela a los nacionales se les llama los guardianes del régimen, y a los republicanos se les llama ciudadanos por la libertad. Y es así porque hablamos de épocas muy complicadas y yo no quiero volver a abrir heridas. Por eso invento ese recurso de cambiar nombres y lugares para que nadie se pueda sentir molesto por ello.

-En este sentido, en la actualidad el Gobierno central está ocupado ahora con esa programación de actos por los 50 años de la muerte de Franco, parece una coincidencia hablando de esa época.

-Sí que lo es. Esta novela la escribí hace unos dos años y empleé unos nueve meses en la elaboración inicial, más otros meses para releer y corregir, y después otro año para publicarla, porque las editoriales tienen sus plazos. En todo caso, en la novela para mí no es lo más significativo la situación política en España en ese momento, sino que lo significativo es la historia de desarraigo de una persona, en este caso una mujer a la que no se le permite ejercer lo más bonito, que es que una madre dé el primer beso de vida a su hijo. ¿Se lo dará al final?, pues habrá que leer la novela.

-Esta es tu quinta de la novela, ¿habrá una sexta?

-No lo sé. Ahora mismo me está rondando una idea que creo que es muy bonita, pero yo lo que hago primero es madurar las ideas y dar muchas vueltas. Mentalmente voy estableciendo personajes, situaciones, trama y demás y eso me lleva tiempo, pero no escribo nada sobre eso. Simplemente va madurando y cuando creo que ya está suficientemente madura para que la fruta caiga del árbol entonces me pongo a escribir.

-Por cierto, fue muy llamativa la presentación teatralizada de esta última novela.

-Sí. Hubo alrededor de 100 personas que participaron en la presentación que se hizo en el salón de plenos de la Diputación Provincial porque llevo 39 años siendo responsable del gabinete de prensa de esa institución y me hacía mucha ilusión. Gracias al grupo de teatro Atenea de Mora, que quiso colaborar conmigo, se hizo una teatralización dramatizada de la novela y consiguieron saltarme las lágrimas a mí y a muchos de los presentes. Fue una presentación muy bonita.

-Por último, ¿desde el periodismo se escribe distinto a la hora de afrontar por ejemplo una novela que si no se es periodista?

-Creo que en el caso de los que somos periodistas se nota en la redacción de la novela. De hecho ha habido mucha gente que me lo ha dicho. Hay determinados pasajes de la novela que quizás de forma inconsciente los escribamos como si fueran crónicas de un suceso o de algo actual. Creo que eso a lo mejor es difícil desligarlo de la profesión de periodista.