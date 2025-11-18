Benjamín G. Rosado, periodista y escritor: «La política hoy es una ficción de relatos a la carta»

Con 'El vuelo del hombre', su primera novela y ganadora del Premio Biblioteca Breve, Benjamín G. Rosado (Ávila, 1985) irrumpe en la ficción con una historia marcada por viajes, desapariciones y revelaciones identitarias. Tras años dedicado al periodismo, decidió hacer las maletas para escribir sin ... planes ni red, dejando que la narración lo guiara desde un rompehielos chileno hasta Montreal. Hoy, con el libro ya en librerías, Rosado repasa el proceso creativo que lo llevó a sacarlo del cajón después de cuatro años, la influencia de su oficio en la construcción de la trama y los fantasmas que atraviesan tanto a sus personajes como a las verdades, y ficciones, de nuestro tiempo. Hoy presenta su obra en la Biblioteca regional.

—'El vuelo del hombre' es su primera novela, ¿cómo ha sido el proceso creativo hasta llegar al día de hoy cuando ya se puede adquirir en librerías?

—El periodismo te absorbe, por lo que tuve que hacer las maletas para poder escribir. No tenía planes, simplemente me di un tiempo para ir avanzando páginas mientras viajaba por América. Empecé la novela en un rompehielos de la Armada chilena y en algún momento llegué a Montreal. Cuando la terminé no supe qué hacer con ella. Metí el borrador en un cajón y, cuatro años después, sentí que había llegado el momento de enfrentarme al veredicto de los jueces. Presenté la novela al Premio Biblioteca Breve como quien lanza un mensaje en una botella: con la ilusión de que alguien pudiera llegar a leerla pero sin demasiadas esperanzas.

—Viajes, amor, vida... ¿por qué estos pilares en su novela?

—Alguien dijo que 'El vuelo del hombre' es una novela de fantasmas y desapariciones, y estoy muy de acuerdo. El libro está atravesado, de principio a fin, por dos grandes historias de amor que tienen un elemento en común: el repentino descubrimiento de la identidad de las personas a las que mejor creemos conocer. De ahí los viajes, la huida permanente del protagonista y la necesidad de empezar una nueva vida a través de un juego de máscaras y suplantaciones.

—El protagonista, Diego Marín, también escribe y publica novelas, ¿cuánto hay de Benjamín en el personaje principal de su novela?

—Quiero pensar que nada o muy poco, acaso una forma un tanto ingenua de estar en los sitios. La diferencia fundamental es que él está dispuesto a cualquier cosa por ver su nombre en la portada de un libro y yo he retrasado todo lo posible ese momento. Es verdad que Diego gana un premio con su primera novela, pero ese paralelismo escapaba, por supuesto, a mi control.

—Aborda el poder de la ficción para cambiar el argumento, incluso, de una vida. En la actualidad, ¿considera que hay ficción en la verdad que desde los estamentos políticos vuelcan a la opinión pública?

—La política es una ficción que nace de la necesidad de contarnos a nosotros mismos. Quienes trabajamos en medios de comunicación sabemos perfectamente hasta qué punto las palabras sirven para negociar la realidad. El problema es que, en muy poco tiempo, hemos pasado del consenso democrático a los relatos a la carta y a las versiones alternativas de lo que antes eran hechos.

—Periodista de oficio, señala que hay historias que merecen ser contadas a cualquier precio, mientras que en otras impera el silencio para salvar vidas, ¿cuánto hay de periodismo en su novela?

—El periodismo me ha enseñado a no perder el foco en los temas que quiero abordar y me ha permitido jugar con la curiosidad del lector, que es el verdadero motor de una novela en la que la casualidad impone su ley, a veces al filo de lo inverosímil, pero sin dejar de resultar creíble. Algunos de los personajes han salido de un archivador atestado de recortes de periódico.

—Seguro que tiene nuevos proyectos editoriales a la vista, aún con el buen sabor de este Premio Biblioteca Breve de la editorial Seix Barral, ¿hacia dónde cree que irá su carrera literaria?

—De momento estoy escribiendo la segunda novela y el libreto de una ópera de cámara como parte del programa de becas Leonardo de la Fundación BBVA. Supongo que si me parase a pensar hacia dónde voy no sabría cómo dar el siguiente paso. Todo lo que no tiene que ver con el trabajo y las horas de encierro es ruido y distracción.