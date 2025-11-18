Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este martes 18 de noviembre

Benjamín G. Rosado, periodista y escritor: «La política hoy es una ficción de relatos a la carta»

El autor presenta este martes en la Biblioteca de Castilla-La Mancha 'El vuelo del hombre', su primera novela y Premio Biblioteca Breve 2025

Benjamín G. Rosado presenta su primera novela este martes en Toledo
Benjamín G. Rosado presenta su primera novela este martes en Toledo javier salas

J. Guayerbas

Toledo

Con 'El vuelo del hombre', su primera novela y ganadora del Premio Biblioteca Breve, Benjamín G. Rosado (Ávila, 1985) irrumpe en la ficción con una historia marcada por viajes, desapariciones y revelaciones identitarias. Tras años dedicado al periodismo, decidió hacer las maletas para escribir sin ... planes ni red, dejando que la narración lo guiara desde un rompehielos chileno hasta Montreal. Hoy, con el libro ya en librerías, Rosado repasa el proceso creativo que lo llevó a sacarlo del cajón después de cuatro años, la influencia de su oficio en la construcción de la trama y los fantasmas que atraviesan tanto a sus personajes como a las verdades, y ficciones, de nuestro tiempo. Hoy presenta su obra en la Biblioteca regional.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app