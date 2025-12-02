Suscribete a
Putin: «Si Europa quiere la guerra con Rusia, estamos preparados»

El belén de Apanas cumple una década como joya de la Navidad toledana

Artesanía inclusiva desde Gargantilla hasta el Palacio El belén de Apanas como ejemplo de superación y creatividad

Bienestar Social presenta para 2026 un «presupuesto histórico» con 953 millones de euros

García-Page y Garcia Torijano con miembros de Apanas en el Palacio de Fuensalida
García-Page y Garcia Torijano con miembros de Apanas en el Palacio de Fuensalida
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha abierto este martes la Navidad en el Palacio de Fuensalida con la presentación del tradicional belén de Apanas, una creación artesanal elaborada por personas de la entidad en los talleres ocupacionales de Gargantilla y ... Virgen del Sagrario, que este año cumple diez ediciones consecutivas como una de las piezas más destacadas de la ruta navideña de Toledo.

