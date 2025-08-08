El barrio toledano de La Legua sumará 60 nuevos árboles tras modificarse el proyecto de 'Cigarrales de Vistahermosa'

Imagen de la actuación urbanizadora tras la modificación técnica realizada para dotar de más zonas de sombra a esta zona de La Legua

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Toledo ha aprobado este viernes, en sesión extraordinaria, una modificación técnica del proyecto de actuación urbanizadora 'Ampliación de los Cigarrales de Vistahermosa', mejorando de forma sustancial la propuesta inicial aprobada en diciembre de 2019.

Gracias a esta modificación, La Legua contará con un total de 60 nuevos árboles, que se plantarán en el viario y rotondas del barrio, dando así respuesta a una demanda vecinal para incrementar las zonas de sombra y la presencia de vegetación.

Las actuaciones, presentadas por el agente urbanizador Inmobiliaria de Vistahermosa S.A., contemplan en la Fase 1 un alcorque y un árbol; en la Fase 2, 13 alcorques y 19 árboles; y en la Fase 4, 11 alcorques y 15 árboles. A ello se suma la modificación aprobada previamente en la Fase 3, que incorpora 25 árboles más.

El nuevo arbolado, en su mayoría almeces, deberá incluirse en la ejecución de las obras de urbanización previstas. Este proyecto forma parte del proceso de desarrollo y mejora urbanística de La Legua, con el objetivo de avanzar hacia una urbanización más sostenible y mejorar la calidad de vida de sus vecinos.

