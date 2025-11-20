Suscribete a
La bala que mató a Mariano Polonio alcanza el cine

Carlos Iglesias estrena película sobre la increíble historia familiar de los toledanos Fernando y Miguel Ángel Garrido Polonio, que prometieron y lograron encontrar el cuerpo de su tío, voluntario de la División Azul, caído en el frente ruso

Carlos Iglesias y su mujer, Eloísa Vargas, con los hermanos toledanos Fernando y Miguel Ángel Garrido Polonio
Carlos Iglesias y su mujer, Eloísa Vargas, con los hermanos toledanos Fernando y Miguel Ángel Garrido Polonio ABC
Juan Antonio Pérez

Juan Antonio Pérez

Toledo

No hace falta irse a Hollywood para topar con historias alucinantes. Desde la calle Alfileritos, en el corazón de Toledo, partieron un buen día de 1992 los hermanos Fernando y Miguel Ángel Garrido Polonio en dirección a Rusia, recién caído el Telón de Acero, ... para tratar de cumplir la promesa que le habían hecho de niños a su abuela. Aquella señora, con la paz que debe de dar estar a un paso del otro barrio, había confesado a sus nietos que «siempre había vivido con la tragedia de no saber que había sido de los restos de su hijo». Y estos la tranquilizaron: cuando fueran mayores, irían a buscarlo.

