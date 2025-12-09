Suscribete a
Baile en Zocodover y pasacalles por Toledo para hacer visible la diversidad

Unos 80 jóvenes en situación de vulnerabilidad por razón de discapacidad intelectual y sus familias se han reunido en la fiesta del movimiento Diversitas y animar en estas fechas navideñas

Plena Inclusión Castilla-La Mancha traslada varias propuestas a las Cortes regionales

'Flashmob' organizado por el movimiento Diversitas
'Flashmob' organizado por el movimiento Diversitas
Mercedes Vega

Mercedes Vega

Toledo

Al ritmo de 'The Greatest Show', canción de la película 'El gran showman', unos 80 jóvenes han bailado en la plaza de Zocodover en la tarde de este martes en una actividad organizada desde hace más de diez años por el movimiento Diversitas, que ... pretende promover la cultura y hacer visible la diversidad en todos sus ámbitos.

