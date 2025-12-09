Baile en Zocodover y pasacalles por Toledo para hacer visible la diversidad

Al ritmo de 'The Greatest Show', canción de la película 'El gran showman', unos 80 jóvenes han bailado en la plaza de Zocodover en la tarde de este martes en una actividad organizada desde hace más de diez años por el movimiento Diversitas, que ... pretende promover la cultura y hacer visible la diversidad en todos sus ámbitos.

Una fiesta por todo lo alto para este colectivo en situación de vulnerabilidad, quienes bajo las órdenes de Juan Carlos, siguieron todos los pasos del tema musical que han ensayado durante semanas. Una coreografía preparada con mucha ilusión y que les sirve para el desarrollo de habilidades sociales y comunicativas, en definitiva, de su desarrollo personal, ha detallado el director de CECAP Joven, David Morales, una entidad prestadora de servicios a la juventud que trabaja con jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Pasacalles por el Casco Histórico de Toledo H. fraile

Los chicos pertenecen a asociaciones de Toledo, integradas en el grupo de CECAP, un servicio de capacitación que «trabaja por el desarrollo personal integral de personas, en este caso, en situación de vulnerabilidad por razón de discapacidad intelectual. Y el objetivo es dar visibilidad al colectivo y a todos los colectivos que se encuentran en situación de vulnerabilidad«, ha agregado David Morales.

Una vez finalizada la 'quedada' de la plaza de Zocodover, los jóvenes y sus familias han partido hacia la plaza del Ayuntamiento en un pasacalles con charanga, pensado para que se una todos las personas que quieran anirmarse en estas fechas cercanas a la Navidad.

Les han acompañado el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez; la concejal de Servicios Sociales y Familia, Marisol Illescas, y los concejales del Grupo Municipal Socialista, Nuria Garrido, Marta Medina y Teo García.