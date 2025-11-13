Suscribete a
ABC Premium
Juicio al fiscal general
La Fiscalía defiende que el borrado de datos fue «legítimo» y no tiene incidencia en la causa

El Ayuntamiento de Toledo retirará el amianto de las cubiertas de 10 edificios municipales antes de 2028

Alarma entre los empresarios del Polígono ante el cumplimiento del calendario y el gasto de la retirada de este material

El mapa del amianto de Toledo detecta 1.083 puntos calientes en todo el término municipal

Juicio a Álvaro García Ortiz, en directo: informes finales de acusación, Fiscalía y defensa y última hora hoy

El Ayuntamiento de Toledo ya retiró el amianto al hacer las obras del pabellón de la Escuela de Gimnasia
El Ayuntamiento de Toledo ya retiró el amianto al hacer las obras del pabellón de la Escuela de Gimnasia ABC
Mercedes Vega

Mercedes Vega

Toledo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Ayuntamiento de Toledo retirará el amianto de diez edificios municipales antes del año 2028, fecha límite propuesta para erradicar este material de los inmuebles públicos. Así lo han informado técnicos municipales durante la reunión del Consejo Local de Medioambiente, y han añadido que ... se tendrán en cuanta varios datos para priorizar la urgencia: el número de trabajadores en el edificio, el año de construcción del mismo y la cercanía a zonas sensibles de riesgo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app