El Ayuntamiento de Toledo rechaza extender la Zona de Bajas Emisiones del Casco a otros barrios como Antequeruela

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Toledo ha aprobado de forma definitiva el proyecto de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) tras finalizar el periodo de alegaciones. Según explicó el portavoz del equipo de Gobierno, Juan José Alcalde, se abre ahora un periodo de consulta previa para la redacción de la futura ordenanza que regulará la ZBE del Casco histórico de Toledo.

«Una vez que se ha escuchado a todas aquellas personas particulares, colectivos, grupos políticos y entidades, se han incorporado tres alegaciones al proyecto final», señaló Alcalde.

En total, se registraron 22 alegaciones en plazo y otras seis fuera de plazo. Entre las tres aceptadas destaca la de un taller mecánico y un aparcamiento situados dentro del perímetro de la Zona de Bajas Emisiones, que reclamaban una solución para garantizar su actividad. Para ello, se prevé la posibilidad decrear listas blancas de acceso, aunque finalmente el Ayuntamiento ha optado por incluir una excepción general para los vehículos con destino a talleres mecánicos ubicados en el área afectada.

Otra de las alegaciones aceptadas responde a la situación personal de una persona con movilidad reducida que carece de vehículo propio y es asistida por un familiar no residente en Toledo. De este modo, se permitirá la circulación de vehículos que dispongan de tarjeta PMR o que transporten a un titular de tarjeta PMR.

La tercera alegación incorporada es la que pedía la exención de los vehículos empadronados, con el fin de evitar desigualdades entre vecinos en el acceso al Casco histórico.

En cuanto a las alegaciones desestimadas, varias se han derivado a la futura Ordenanza de Movilidad y al Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). Entre ellas, se encuentran propuestas como la ampliación de la zona de bajas emisiones, la reordenación de la ORA, la implantación de una zona verde 24/7, las bonificaciones para vehículos eléctricos, el refuerzo del transporte público, la instalación de puntos de recarga y la regulación de los vehículos históricos.

La Zona de Bajas Emisiones se limitará al Casco

Asimismo, Juan José Alcalde explicó que el equipo municipal de Gobierno ha rechazado extender la Zona de Bajas Emisiones de Toledo, prevista para el Casco, a otros barrios de la ciudad como Antequeruela como se solicitaba en algunas de las alegaciones que no han sido tenidas en cuenta.

El también concejal de Hacienda puso énfasis en el carácter social y patrimonial de la medida ya que, según dijo, «el objetivo de la Zona de Bajas Emisiones es proteger el patrimonio, mejorar la calidad del aire y garantizar la movilidad vecinal».

Además, recalcó que el Ayuntamiento de Toledo ha tenido en cuenta experiencias de otras ciudades.«Se ha tomado en cuenta la jurisprudencia para incluirla en este proceso y evitar los menores problemas posibles», subrayó Juan José Alcalde.