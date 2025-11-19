El Ayuntamiento de Toledo realiza actuaciones extraordinarias sobre las plagas de cucarachas y ratas en todos los barrios

«Calle desratizada y desinsectada». Con estas pegatinas que el Ayuntamiento de Toledo pone en las tapas de alcantarillas, se informa a los vecinos de que los avisos que envían al Consistorio para desinfectar las plagas de cucarachas y ratas se están realizando de ... forma correcta y eficiente.

El concejal de Medio Ambiente de Toledo, Rubén Lozano, ha explicado a ABC que esas pegatinas «son una información añadida a los ciudadanos para que sepan que esos avisos se cubren, que se hacen los tratamientos y que en esas zonas se actúa con urgencia«. Unas actuaciones extraordinarias que se añaden a las que realiza el Ayuntamiento habitualmente.

«Se viene haciendo de forma constante, pero como este verano hemos visto un incremento de avisos y había cierta incredulidad de que no se podía estar actuando habitualmente, entendimos que la mejor forma de informar, de consolidar estos tratamientos y de que la ciudadanía sea consciente de que sí se hacen, era señalizar los puntos en los que se actúa«, ha indicado el concejal del área.

Noticia Relacionada Toledo invierte en igualdad, deporte y control de plagas J. Guayerbas La Junta de Gobierno local aprueba 19.000 euros para la Escuelas Toledana de Igualdad y 45.000 para la convocatoria de ayudas a clubes y deportistas

Lozano ha informado de que actualmente se está desratizando sobre todo, ya que las cucarachas no abundan con esta climatología, y ha dejado claro que se está actuando en todos los barrios, a pesar de que sea más visibles en el Casco, la Legua o Azucaica. «Vamos trabajando en función de los avisos que recibimos. Ahora, por ejemplo, vamos a desarrollar otra actuación extraordinaria generalizada en varias zonas de colegios de la ciudad», ha señalado.

La empresa que está llevando a cabo el tratamiento de plagas es Lokímica, la concesionaria del servicio de desinfección y desratización.