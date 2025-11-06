El Ayuntamiento de Toledo puede solicitar los terrenos del antiguo hospital «sin el permiso de nadie», según la Junta

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha asegurado este jueves que el Ayuntamiento de Toledo puede solicitar a la Seguridad Social los terrenos del antiguo hospital 'Virgen de la Salud', en la Avenida de Barber, «sin el permiso de ... nadie», por lo que ha animado al alcalde Carlos Velázquez a hacerlo si así lo quiere.

Fernández Sanz se ha referido a un Real Decreto actualizado hace dos años, «que dice que cualquier administración puede dirigirse a la Tesorería de la Seguridad Social a solicitar los terrenos. Si la Tesorería quisiera hacer pisos ahí, no le quepa duda de que ya los hubiese hecho, suyo es el terreno y por lo tanto ya hubiese tirado al hospital y hecho los edificios. Es cuestión de que el Ayuntamiento de Toledo haga su tarea«, ha puntualizado el titular regional de Sanidad.

Y ha recomendado al alcalde que «lo pida si lo quiere pedir, no hace falta revertir, hace falta que lo pida cualquier administración. Nosotros estamos revirtiéndolo porque hasta ahora lo utilizábamos parta los rodajes y estamos siguiendo los requisitos que nos pide la tesorería para la devolución. Pero si en medio de eso se cruza otra administración que lo quiere, adelante».

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, comunicó esta semana durante el Debate sobre el Estado del Municipio, que surgió una oportunidad de cesión gratuita de la antigua Escuela de Enfermería a cambio de que la Tesorería de la Seguridad Social pudiese construir viviendas en el Virgen de la Salud, pero que se había paralizado porque, la Consejería de Sanidad tiene que devolver la titularidad del edificio al Estado.