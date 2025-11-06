Suscribete a
El Ayuntamiento de Toledo puede solicitar los terrenos del antiguo hospital «sin el permiso de nadie», según la Junta

El consejero de Sanidad afirma que no hace falta revertir sino que cualquier administración lo pida a la Tesorería de la Seguridad Social

La Tesorería General valoró una cesión gratuita de la Antigua Escuela de Enfermería de Toledo a cambio de hacer viviendas en el Hospital Virgen de la Salud

Edificio del Hospital Virgen de la Salud, en Toledo abc
Mercedes Vega

Mercedes Vega

Toledo

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha asegurado este jueves que el Ayuntamiento de Toledo puede solicitar a la Seguridad Social los terrenos del antiguo hospital 'Virgen de la Salud', en la Avenida de Barber, «sin el permiso de ... nadie», por lo que ha animado al alcalde Carlos Velázquez a hacerlo si así lo quiere.

