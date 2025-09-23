El Ayuntamiento de Toledo pretende que la nueva ordenanza de turismo entre en vigor el 1 de enero de 2026

El Ayuntamiento de Toledo tiene la intención de que la ordenanza para la regulación de la actividad turística y convivencia ciudadana se apruebe en el último trimestre del año y entre en vigor el 1 de enero de 2026. De este modo, según el concejal José Manuel Velasco «se dará un periodo de transición para que guías, agencias y operadores turísticos puedan adaptarse a la nueva normativa».

Velasco ha explicado que el 19 de septiembre finalizó el plazo de alegaciones al texto de la ordenanza y ahora se está realizando un examen detallado de las mismas. «Para nosotros era fundamental que este proceso fuese participativo, basado en el consenso y en la escucha a todos los colectivos y ciudadanos», ha afirmado, adelantando que tendrán en cuenta algunas de las propuestas de asociaciones y particulares por entender que enriquecen la norma.

Algunas de esas aportaciones tienen que ver con la limitación de grupos turísticos en determinados puntos del Casco Histórico y, de hecho, el texto ya contempla un máximo de 30 personas por grupo en zonas sensibles, como la calle Hombre de Palo, la plaza del Consistorio o el Pasaje Balaguer. Y «no descartamos ampliar la regulación a nuevas zonas, pero siempre con datos objetivos y el aval de la Policía Local».

En cambio, habrá otras alegaciones que serán rechazadas al no ser competencia municipal, como la petición de limitar los grupos turísticos en toda la ciudad o las ayudas directas para la adquisición de dispositivos de audio.

Finalmente, en cuanto a la recogida de firmas presentada por algunos particulares y empresas del sector, el concejal ha reconocido que se están verificando y que de las 1.800 firmas revisadas ni 200 pertenecen a vecinos de Toledo. «Valoramos todas las opiniones, pero entendemos que, tratándose de una ordenanza de convivencia, lo fundamental es la voz de los toledanos y no de turistas que vienen un solo día a la ciudad», ha concluido. Y ha agregado que el objetivo de la nueva norma es «compatibilizar la importancia económica del turismo con el derecho de los vecinos a disfrutar de su ciudad con calidad de vida».