El Ayuntamiento de Toledo pone en valor sus actuaciones de verano para garantizar una vuelta al cole segura
El plan ha incluido la pintura de los CEIP Gómez Manrique, Ciudad de Nara y Ciudad de Aquisgrán, así como una limpieza integral de los centros, desbroces, revisión de tejados y canalones y puesta a punto de calderas
La provincia de Toledo inicia el curso con 141.956 alumnos, 1.983 más, que llenarán las aulas de 570 centros educativos
El Ayuntamiento de Toledo ha ejecutado durante el verano un amplio plan de obras y mantenimiento en los centros escolares de la ciudad con el objetivo de que todos ellos inicien el curso académico en las mejores condiciones. La concejala de Obras, Loreto Molina, subrayó que se trata de «actuaciones esenciales de seguridad, limpieza y conservación», desarrolladas a través de la concesionaria de este servicio municipal.
«Además de realizar una limpieza exhaustiva de todas las instalaciones, todos los años también se procede a pintar tres centros escolares. Este año se ha actuado sobre los CEIP Gómez Manrique en el Polígono, Ciudad de Nara en Buenavista y Ciudad de Aquisgrán en Santa Bárbara», explicó Molina.
Otra parte importante de las actuaciones se centró en los patios y entornos de los colegios. «Los desbroces se hacen entre enero y marzo, pero luego el verano es una época muy buena para poder repasar y también para ver si es necesario talar algún árbol situado en el entorno de los centros que suponga un riesgo, siempre con un informe técnico previo«.
Igualmente, destacó la revisión de tejados y canalones como otra de las labores preventivas que se realizan en época estival. «Algunos centros tienen lo que llamamos línea de vida, que es una estructura a nivel de seguridad que permite poder trabajar sin ningún tipo de problema e inspeccionar toda la estructura del tejado y proceder a las reparaciones que sean oportunas», explica la concejala de Obras. En aquellos colegios sin línea de vida, se recurre a un camión con cesta para garantizar la seguridad de las intervenciones.
Revisión de calderas
El plan de verano incluyó también la limpieza de arquetas y rejillas, así como la revisión de las calderas antes de la llegada del frío. A ello se suman las labores de mantenimiento preventivo y correctivo. «Se han detectado fugas de agua en algunos colegios y ha habido que hacer reparaciones en las tuberías o, por ejemplo, en uno de los centros ha habido que cambiar las válvulas de todos los radiadores», detalló Molina.
La concejala recordó que además de las obras municipales, se suman intervenciones realizadas por los propios colegios y por la Junta de Comunidades. Entre ellas, mencionó la instalación de líneas de vida en los colegios Fábrica de Armas y en San Lucas y María, a cargo del Gobierno autonómico, o la reparación del muro del colegio de Azucaica y de la acera interior del colegio Ángel del Alcázar.
