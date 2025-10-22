El Ayuntamiento de Toledo invertirá 267.385 euros en renovar la iluminación del Casco Histórico

El Ayuntamiento de Toledo destinará 267.385 euros a la renovación del sistema de iluminación del Casco Histórico, una actuación que busca mejorar la eficiencia energética y la imagen nocturna de la ciudad Patrimonio de la Humanidad. La medida ha sido aprobada este ... miércoles en la Junta de Gobierno Local, según ha informado el portavoz municipal, Juan José Alcalde.

Alcalde ha explicado que se ha autorizado el inicio del expediente para el suministro de la nueva iluminación, una inversión que forma parte del compromiso del equipo de Gobierno con la conservación y mejora del entorno monumental del Casco.

Además, la Junta de Gobierno ha tomado conocimiento de la formalización del acta de replanteo de dos importantes proyectos: la obra de recuperación y reducción del riesgo de inundación de la ribera del Tajo en la zona este de la ciudad y la rehabilitación de las casas de asociaciones ubicadas dentro de la Escuela de Gimnasia de Toledo.

Cultura y patrimonio

En el área de Cultura, Hacienda y Patrimonio, se ha autorizado al Patronato Municipal del Teatro de Rojas la tramitación de un expediente de contratación, con gasto plurianual, para el servicio de carga y descarga de materiales técnicos, escenográficos y musicales, apoyo a montajes y asistencia técnica en las actividades programadas. El importe total asciende a 83.974 euros.

También se ha dado luz verde al inicio del expediente para la organización del pasacalles que acompañará a la Cabalgata de Reyes del próximo 5 de enero de 2026, con un presupuesto base de licitación de 38.452 euros.

Asimismo, la Junta ha autorizado temporalmente a la empresa Hostol Servicios Turísticos S.L. la explotación del establecimiento hostelero del paseo de Recaredo hasta el 6 de noviembre de este año.

Por otro lado, se ha aprobado el convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Toledo y el Ayuntamiento para el desarrollo del proyecto de actuaciones para personas mayores en 2025, con una aportación municipal de 15.000 euros.

Cooperación internacional

El Gobierno municipal también ha distribuido las subvenciones de cooperación internacional al desarrollo para 2025, con una dotación total de 111.425 euros que se reparte entre diez entidades y proyectos en América Latina, África y Asia.

Entre ellos figuran iniciativas de Fundación Proyecto Solidario por la Infancia, Cruz Roja Española, Médicos del Mundo, YMCA Toledo, Fundación Dilaya, Escuelas para el Mundo, Fundación Voces y Proyecto Hombre, centradas en la mejora del acceso a la salud, la educación, el agua potable y el empoderamiento femenino en países como Perú, Nicaragua, Sierra Leona, Congo, Bolivia, Angola o Burkina Faso.

También se han aprobado las ayudas a proyectos de emergencia y acción humanitaria con un importe global de 54.348 euros, distribuidas entre organizaciones como Asamblea de Cooperación por la Paz, Amigos del Pueblo Saharaui de Toledo, Cruz Roja Española o Asociación Mundial de Ayuda a los Pueblos Necesitados, que actuarán en Mali, Senegal, Argelia, Uganda y Guatemala.

A ellas se suman las subvenciones para proyectos de educación para el desarrollo y sensibilización, con un montante de 39.503 euros, destinadas a entidades como Fundación Proyecto Solidario, Médicos del Mundo, YMCA Toledo, Cruz Roja Española, Movimiento por la Paz y Fundación Dilaya, entre otras.

Empleo, desarrollo y seguridad

En materia de empleo y desarrollo económico, la Junta ha aprobado una adenda al convenio marco entre el Ministerio de Cultura y Deporte, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Toledo para la conservación y actuaciones en la Vega Baja, prorrogando su vigencia durante un año.

Por último, en el área de Seguridad, Transportes e Interior, se ha autorizado el inicio del expediente para la adquisición de un nuevo furgón para el parque móvil municipal, con un presupuesto base de 30.778 euros.