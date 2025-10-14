El Ayuntamiento de Toledo finaliza el mapa del amianto y lo presentará este mes en el Consejo Local de Medio Ambiente

El concejal del Grupo Municipal Popular, Rubén Lozano, ha anunciado que el mapa del amianto de Toledo -comprometido por el alcalde, Carlos Velázquez, en el Congreso Nacional sobre el Amianto celebrado en noviembre del pasado año- ya ha sido elaborado y «servirá como herramienta esencial ... para planificar la retirada de este material en la ciudad».

Lozano ha informado de que el documento se presentará a finales de octubre en el Consejo Local de Medioambiente, donde se explicará y documentará todo el proceso. «Hasta ahora, las únicas actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento se limitaban a mediciones sin consecuencias ni soluciones, y hoy podemos decir que hemos ido más allá: hemos actuado, detectado y planificado», ha afirmado el edil.

El concejal popular ha reprochado al Grupo Municipal Socialista que «llega tarde en materia de amianto», y ha criticado su «falta de rigor y su permanente actitud de obstaculizar el trabajo del actual equipo de Gobierno», después de que los socialistas hayan exigido la convocatoria del Consejo Local de Medioambiente.

«Este equipo de Gobierno ha hecho en unos meses lo que el PSOE no hizo en años, es decir, elaborar un documento serio, técnico y útil que detecta todas las cubiertas, superficies y construcciones en las que se ha utilizado fibrocemento y materiales vinculados a este componente», ha subrayado Lozano.

El edil ha asegurado que el mapa ya está finalizado, cumpliendo así el compromiso adquirido con los toledanos. «Nosotros no estamos para la foto ni para la polémica, sino para dar soluciones reales a los problemas de Toledo», ha afirmado, adelantando que ya se han identificado las zonas donde se puede iniciar la retirada de materiales peligrosos.

Lozano ha precisado que el plan de actuación priorizará las cubiertas de titularidad municipal, con el objetivo de garantizar la seguridad y salud pública. «Mientras el PSOE sigue anclado en la crítica fácil, desde este equipo de Gobierno trabajamos con hechos: ya sabemos dónde está el amianto y vamos a empezar a retirarlo, porque la salud de los toledanos está por encima de cualquier interés político», ha concluido.