El Ayuntamiento de Toledo destinará 10,13 millones de sus remanentes a avalar el pleito del Nudo Norte

La Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Toledo debatirá el próximo martes si da luz verde a un suplemento de crédito por 10,13 millones de euros, financiado con remanente de tesorería, destinados a consignar judicialmente a favor de Condominio Once de Noviembre ... la cantidad reconocida en el convenio expropiatorio del Nudo Norte al tiempo que el Ayuntamiento acude a los tribunales en busca de la nulidad de unos convenios que considera lesivos para el interés general.

Aunque el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha no avaló las siete causas de nulidad planteadas por el equipo de gobierno, el pleno municipal decidió finalmente continuar por la vía judicial. La decisión fue respaldada por PP, Vox e Izquierda Unida, mientras que el PSOE se abstuvo. la demanda ha sido redactada por el catedrático Luciano Parejo.

La cifra corresponde a la deuda inicial reconocida en 2021 en el convenio firmado con la empresa titular de los terrenos expropiados: 9,053 millones de euros de principal y 1,08 millones de euros en intereses. No obstante, los informes municipales advierten de que será necesario añadir los intereses devengados desde la firma del acuerdo hasta 2025. Es decir, la factura es aún mucho mayor.

28 de enero, fecha límite

La estrategia del Ayuntamiento consiste en presentar ante el TSJ un recurso contencioso-administrativo contra los convenios, y consignar simultáneamente la cantidad reconocida para evitar que sigan acumulándose intereses mientras dura la disputa. Y lo va a hacer antes del 28 de enero de 2026, fecha tope fijada para pagar lo conveniado.

El remanente de tesorería procedente del ejercicio 2024 permite cubrir la suma sin recurrir a operaciones de crédito, aunque la Intervención advierte de que la operación tendrá «impacto negativo en los objetivos de estabilidad y en la regla de gasto», si bien ambas reglas continúan suspendidas.

El informe de Tesorería añade que el tipo de interés pactado en 2021 -que no fue informado por la propia Tesorería- debe ser revisado con precisión en el marco del nuevo proceso judicial, motivo por el cual se señala la conveniencia de «verificar las cantidades exactas a abonar» antes de cualquier actuación definitiva.

Los informes de Intervención y Tesorería confirman que el Ayuntamiento dispone de margen suficiente para afrontar este suplemento de crédito con cargo a los remanentes. Del total de 28 millones de euros en remanentes de tesorería autorizados para 2024, únicamente se habían utilizado hasta ahora 10 millones, por lo que existía una bolsa disponible de 18 millones que permite asumir la consignación vinculada al convenio del Nudo Norte.

Tras esta modificación, que deberá ser ratificada en el pleno ordinario de noviembre, quedarán todavía alrededor de 7 millones de euros sin utilizar del remanente.