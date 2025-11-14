Suscribete a
ABC Premium

El Ayuntamiento de Toledo destinará 10,13 millones de sus remanentes a avalar el pleito del Nudo Norte

Consignará la cantidad en el juzgado mientras pleitea. La operación va el martes a la Comisión de Hacienda y también deberá pasar por el pleno de la próxima semana

El Ayuntamiento de Toledo adjudica la defensa jurídica del dictamen del nudo norte

La expropiación permitió desdoblar el puente de Parapléjicos
La expropiación permitió desdoblar el puente de Parapléjicos h. fraile
Fernando Franco

Fernando Franco

Toledo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Toledo debatirá el próximo martes si da luz verde a un suplemento de crédito por 10,13 millones de euros, financiado con remanente de tesorería, destinados a consignar judicialmente a favor de Condominio Once de Noviembre ... la cantidad reconocida en el convenio expropiatorio del Nudo Norte al tiempo que el Ayuntamiento acude a los tribunales en busca de la nulidad de unos convenios que considera lesivos para el interés general.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app