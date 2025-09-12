El Ayuntamiento de Toledo cuestiona que Tolón autorice la concentración pro palestina en Zocodover en la Noche del Patrimonio

La concentración, prevista al principio junto a la escultura de Bahamontes se celebrará este sábado finalmente en la plaza de Zocodover a partir de las cinco y media de la tarde

El Ayuntamiento de Toledo ha mostrado su malestar por la autorización de una concentración convocada por Marcha por Palestina este sábado en la plaza de Zocodover, coincidiendo con la celebración de la Noche del Patrimonio.

La Delegación del Gobierno ha dado el visto bueno a la protesta, que en un principio estaba prevista junto a la escultura de Bahamontes, situada en el entorno del Palacio de Congresos, pero que finalmente ha sido trasladada a la principal plaza del barrio histórico, escenario de algunas de las actividades culturales programadas en este evento simultáneo que se se realiza en las 15 ciudades españolas Patrimonio de la Humanidad.

Desde el Consistorio se advierte de que la coincidencia entre ambos eventos genera riesgos añadidos en materia de seguridad. «No entiendo, es algo que no me cabe en la cabeza, como en un día como el de mañana se ha autorizado una manifestación en Zocodover… pienso que no es lo más conveniente. Más que nada a nivel de seguridad porque es un día en el que hay una afluencia de público brutal en la ciudad», señaló la concejala de Obras, Servicios, Parques y Jardines . Para reforzar esta advertencia, Molina comparó la situación con lo que se está viviendo estos días en las etapas de la Vuelta a España.

El Ayuntamiento subraya que la Noche del Patrimonio es una de las citas culturales con mayor proyección de Toledo. «La programación de este evento es un punto álgido de llegada de turistas, de afluencia de público y de llenado de todas nuestras calles», apuntó Molina, que también garantizó que los servicios de limpieza estarán preparados para que la ciudad «luzca de la mejor manera posible».

Junto a la limpieza, el Consistorio remarcó que la mayor preocupación es la gestión del orden público: «Más que la limpieza, efectivamente, me preocupa la seguridad», insistió la edil.

El equipo de Gobierno aprovechó además para criticar a la oposición que cuestiona la programación cultural municipal. «Fuentes siempre de la izquierda dicen que no ha habido una programación cultural de calidad. Pues hombre, yo creo que sí la ha habido. Tenemos la Noche del Patrimonio por celebrar mañana y lejos de colaborar o de apoyar, parece que lo que quieren es todo lo contrario», recalcó Molina.