El Ayuntamiento de Toledo no conoce aún el porqué de su exclusión de los fondos europeos a una semana de que venza el plazo para recurrir

Envía una segunda carta a la directora general de Fondos Europeos en la que pide la «remisión urgente de toda la documentación» para evitar la indefensión

Toledo recurrirá ante Europa y los tribunales el reparto de los fondos

El alcaide de Toledo, Carlos Velázquez, anunció la remisión de la segunda carta en la cadena COPE
F.F.

Toledo

El Ayuntamiento de Toledo ha remitido una segunda carta a la directora general de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, Cristina Peña Sánchez, en la que solicita la «remisión urgente» de toda la documentación e información relativa a la valoración del Plan EDIL, ... con el fin de evitar la indefensión del Consistorio ante la próxima finalización del plazo para presentar alegaciones.

