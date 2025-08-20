El Ayuntamiento de Toledo se compromete con Protección Civil a incorporar nuevos medios, como un vehículo de mayor capacidad

La vicealcaldesa y concejal de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Inés Cañizares, ha visitado a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Toledo para agradecerles su trabajo voluntario, a la vez que ha escuchado sus reivindicaciones, centradas en la necesidad de un vehículo de mayor capacidad para agilizar sus actuaciones, como ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

En este sentido, Cañizares ha felicitado a los voluntarios, con el jefe de la Agrupación, Ángel Villasante, a la cabeza, por el trabajo que han realizado especialmente durante las ferias de agosto y se ha comprometido a hacer posible que las necesidades de la agrupación queden cubiertas en su totalidad.

«Siempre han estado donde se les necesitaba, garantizando un apoyo sanitario, interviniendo en actos donde hay masificación, atendiendo lipotimias, golpes de calor y todas estas circunstancias que se producen en verano y más teniendo en cuenta las altísimas temperaturas que hemos padecido estos días«, ha añadido.

Cañizares ha tenido ocasión de cambiar impresiones con un grupo de voluntarios, quienes le han transmitido sus impresiones y sus experiencias en los días de la feria, unas actuaciones que han supuesto para algunos de ellos el estreno en este servicio de Protección Civil.

«Tenemos un grupo de 25 personas en la Agrupación y nos gustaría, desde el Ayuntamiento, hacer un llamamiento, sobre todo a los jóvenes, para que se animen a apuntarse, porque es una experiencia muy gratificante ayudar a nuestros vecinos y a otras personas, formando parte de una familia, con grandes compañeros, donde además de aprender cuestiones relacionadas con el ámbito sanitario, aprenden valores que les servirán de guía lo largo de sus vidas«, ha concluido.