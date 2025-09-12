El Ayuntamiento de Toledo no cierra las puertas a mejorar su ordenanza turística tras la fase de alegaciones

Mientras los guías oficiales de turismo y representantes de las pequeñas empresas que ofrecen visitas guiadas en la ciudad registraban casi 6.000 firmas de apoyo a sus alegaciones a la ordenanza para la regulación de la actividad turística y la convivencia ciudadana, el concejal de Turismo, José Manuel Velasco, respondía a las propuestas planteadas minutos antes por el colectivo.

El edil ha defendido que el procedimiento de elaboración del texto normativo ha sido «abierto y participativo» y que el documento es «un primer paso necesario» para ordenar la convivencia entre residentes, visitantes y sectores económicos de la ciudad.

Velasco ha subrayado que, desde el inicio, se ha tratado de un proceso complejo por la transversalidad del turismo en Toledo, «una de las principales actividades económicas» de la ciudad, para apuntar al periodo de exposición pública que finaliza el 19 de septiembre para que cualquier ciudadano o entidad pueda presentar sus alegaciones.

«Dije desde el primer momento que todos íbamos a tener que hacer concesiones, porque las cosas no son blancas o negras. Lo importante era escuchar, regular y empezar a ordenar cuestiones que hasta ahora no estaban reguladas«, ha afirmado.

Conflicto con la legislación regional

Preguntado por la posible confrontación de la ordenanza municipal con la legislación regional, José Manuel Velasco ha explicado que la normativa de la Junta establece, por ejemplo, un máximo de 50 personas por grupo, para defender que como Ayuntamiento «podemos fijar reducciones en zonas concretas por razones de movilidad y seguridad, lo contrario sería invadir competencias de la Junta, pero lo que hemos hecho está dentro de nuestras atribuciones municipales«.

Respecto a los soportes identificativos de los guías, como los paraguas con publicidad de la empresas que ofrecen visitas guiadas, el concejal ha indicado que la ordenanza no introduce nuevas restricciones, sino que remite a la normativa municipal sobre publicidad en espacios públicos, «vigente desde hace años en Toledo como ciudad Patrimonio de la Humanidad».

«Se trata de evitar que la plaza de Zocodover, por ejemplo, se llene de paraguas como reclamo comercial. Los guías pueden identificarse, pero siempre cumpliendo la ordenanza de publicidad«, ha señalado.

El concejal también ha abordado la propuesta de los guías de incentivar la llegada de grandes grupos por la tarde. José Manuel Velasco ha reconocido que existen horas punta de mayor saturación, para recalcar que cualquier medida debe basarse en datos objetivos. En este sentido, ha destacado que la reciente tasa aplicada a los autobuses turísticos no solo tiene una finalidad recaudatoria, sino que permite al Ayuntamiento conocer con detalle cuántos vehículos acceden a la ciudad en cada franja horaria.

«Con esos datos podremos valorar si conviene ordenar la llegada de autobuses en función de la hora del día, pero primero hay que analizar cómo se comporta realmente el flujo turístico a lo largo del año«, ha señalado el también responsable municipal de Vivienda y relaciones con la Universidad de Castilla-La Mancha.

Sin fecha definitiva para su aprobación

De esta forma, José Manuel Velasco ha insistido en que la ordenanza se encuentra en fase de información pública hasta el próximo 19 de septiembre y que será entonces cuando se conozcan las alegaciones presentadas. Tras ese plazo, ha anunciado que volverá a reunirse con todos los colectivos para valorar posibles modificaciones antes de llevar el texto definitivo al Pleno de septiembre, o ya en octubre.

«El objetivo no es tanto la fecha de aprobación como que la norma sea efectiva y beneficiosa para la ciudad. Es un primer texto que puede evolucionar, como cualquier otra ordenanza municipal«, ha asegurado.

