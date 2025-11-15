Suscribete a
El Ayuntamiento de Toledo cierra los parques públicos debido a las fuertes rachas de viento

El Consistorio ruega extremar las precauciones

La borrasca Claudia pone en alerta naranja a la Sierra de San Vicente (Toledo), donde se esperan lluvias de hasta 80 litros por metro cuadrado

Parque de la Vega de Toledo
Parque de la Vega de Toledo H. FRAILE

El Ayuntamiento de Toledo ha procedido a cerrar los parques públicos de la ciudad debido a las fuertes rachas de viento y pide «extremar las precauciones».

La comarca de la Sierra de San Vicente se encuentra en alerta naranja (riesgo importante), según ha ... señalado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), y el Gobierno de Castilla-La Mancha ha activado a primera hora de la mañana de este sábado el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam) en toda la provincia de Toledo.

