El Ayuntamiento de Toledo cierra los parques públicos debido a las fuertes rachas de viento

El Ayuntamiento de Toledo ha procedido a cerrar los parques públicos de la ciudad debido a las fuertes rachas de viento y pide «extremar las precauciones».

La comarca de la Sierra de San Vicente se encuentra en alerta naranja (riesgo importante), según ha ... señalado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), y el Gobierno de Castilla-La Mancha ha activado a primera hora de la mañana de este sábado el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam) en toda la provincia de Toledo.

