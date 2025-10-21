El Ayuntamiento de Toledo arreglará «de forma urgente» el asfaltado de tres «zonas prioritarias» del Polígono

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, se ha reunido con empresarios del polígono industrial para explicar los detalles de la actuación urgente que el Ayuntamiento de Toledo iniciará en los próximos días en la zona industrial, que responde a un compromiso adquirido ... con Fedeto y con la Asociación de Empresarios del Polígono.

La actuación, en la que se invertirán 343.000 euros, contempla inicialmente el fresado y el asfaltado de tres zonas prioritarias, que presentan un mayor desgaste y riesgo para el tráfico con el objetivo de garantizar la seguridad vial.

La concejal de Obras y Servicios, Loreto Molina, ha indicado que son el cruce de la calle Ventalomar con Jarama; la calle Jarama a la altura de Industrias Duro y la zona en la que se encuentran las instalaciones de Suntory. Además, el proyecto incluye la renovación de la señalización horizontal en todo el polígono industrial.

El alcalde se ha reunido con empresarios del Polígono para atender sus demandas ABC

Molina ha indicado que «son múltiples las actuaciones necesarias en un polígono industrial abandonado desde hace años, pero es fundamental comenzar por estas vías que presentan un aspecto incluso peligroso para los vehículos», ha señalado la concejal que ha reiterado el compromiso del Gobierno Municipal con los empresarios.