Suscribete a
ABC Premium

El Ayuntamiento de Toledo arreglará «de forma urgente» el asfaltado de tres «zonas prioritarias» del Polígono

El asfaltado se llevará a cabo en la calle Ventalomar con Jarama; la calle Jarama a la altura de Industrias Duro y la zona en la que se encuentran las instalaciones de Suntory

PSOE y sindicatos coinciden en el «abandono» del Polígono de Toledo por parte del alcalde

Socavones en la calle Ventalomar en el barrio del Polígono
Socavones en la calle Ventalomar en el barrio del Polígono ABC

ABC

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, se ha reunido con empresarios del polígono industrial para explicar los detalles de la actuación urgente que el Ayuntamiento de Toledo iniciará en los próximos días en la zona industrial, que responde a un compromiso adquirido ... con Fedeto y con la Asociación de Empresarios del Polígono.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app