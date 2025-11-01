El Ayuntamiento recupera en Toledo 31 tumbas en el cementerio y garantiza la capacidad para los próximos años

El cementerio municipal de Toledo ha reunido este 1 de noviembre a varias concejalas y ediles de la Corporación municipal quienes han participado en la celebración de la eucaristía presidida por el arzobispo, Francisco Cerro, en la capilla del camposanto.

Minutos previos a la ceremonia ... religiosa, la concejal de Obras y Cementerio, Loreto Molina, ha avanzado a este diario que desde el Ayuntamiento continúan con la recuperación de espacios para enterramiento y garantizar así la capacidad del cementerio para los próximos años.

En este sentido, la responsable municipal ha comentado que en la última fase llevada a cabo se han recuperado 31 sepulturas con una capacidad cada una de entre 3 y 4 féretros. Además, ha destacado que la recuperación de estas tumbas no ha recibido ninguna alegación por parte de los familias, al tratarse de espacios que suman décadas sin enterramientos.

En una fase anterior, como ha recordado Molina, ya se recuperaron en torno a 60 espacios funerarios gracias al plan de recuperación impulsado desde el Consistorio. «Estamos garantizando la disponibilidad continua y evitar cualquier tipo de preocupación a los toledanos», ha dicho.

Obras en el muro de la zona sur

De otro lado, la edil ha explicado que ya han comenzado las obras de consolidación del muro perimetral del cementerio en la zona sur, unas obras que van a permitir recuperar y afianzar este paramento vertical en el área cercana al tanatorio, ya que presentaba «desperfectos y grietas» que ponían en duda su estabilidad.

Asimismo, Molina ha destacado que el cementerio se trata de un espacio sensible y de recuerdo para los ciudadanos, por lo que el Ayuntamiento, ha dicho, dedica año a año recursos «importante» en su mantenimiento y decoro.

En esta línea, y con motivo del Día de Todos los Santos, se ha reforzado la limpieza del camposanto y se han instalado más contenedores para facilitar a las familias el depósito, por ejemplo, de las flores de tela o plástico usadas, y de otros residuos.

También se han realizado plantaciones de flor natural y se ha mejorado el mobiliario urbano, como los bancos y las papeleras.

Loreto Molina ha estado acompañada por la concejal de Cultura, Ana Pérez, así como por los concejales socialistas Marta Medina y Teo García.