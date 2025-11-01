Suscribete a
El Ayuntamiento recupera en Toledo 31 tumbas en el cementerio y garantiza la capacidad para los próximos años

La concejal Loreto Molina explica a ABC que además se están llevando a cabo obras de consolidación en el muro sur del camposanto

Loreto Molina pide al PSOE que deje alarmar con el cementerio de Toledo: «No existe ningún problema para prestar el servicio»

Representación del Gobierno y de la oposición en la eucaristía del Día de Todos los Santos
Representación del Gobierno y de la oposición en la eucaristía del Día de Todos los Santos ABC

J. Guayerbas

Toledoi

El cementerio municipal de Toledo ha reunido este 1 de noviembre a varias concejalas y ediles de la Corporación municipal quienes han participado en la celebración de la eucaristía presidida por el arzobispo, Francisco Cerro, en la capilla del camposanto.

Minutos previos a la ceremonia ... religiosa, la concejal de Obras y Cementerio, Loreto Molina, ha avanzado a este diario que desde el Ayuntamiento continúan con la recuperación de espacios para enterramiento y garantizar así la capacidad del cementerio para los próximos años.

