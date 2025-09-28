El Ayuntamiento de Toledo patrocina un programa de salud para mayores en Santa Bárbara

El Ayuntamiento está patrocinando un curso de ejercicio físico dedicado a personas sanas y enfermas, desde 70 años en adelante. Se realiza en el centro cívico de Santa Bárbara en colaboración con la asociación de vecinos de Alcántara y la concejalía de Participación Ciudadana que preside Juan José Alcaide. La dirección técnica la lleva el explusmarquista nacional de maratón y médico de familia, Ricardo Ortega Sánchez-Pinilla, ayudado por personal del centro de salud del barrio.

Ortega manifestó que «el programa está hecho para fortalecer y aumentar la flexibilidad y la resistencia en personas sanas y enfermas. Un primer grupo comenzó en mayo y el otro a mediados de septiembre. Existe la previsión de un tercer grupo en el futuro dedicado a otro colectivo. Al comienzo las clases se desarrollaban en el pabellón polideportivo del barrio; después nos trasladaron al centro Ángel Rosa y parece que definitivamente nos quedaremos en el centro cívico».

Asimismo, señala que el Ayuntamiento «corre con los gastos del material solicitado» para realizar la actividad. Esta se desarrolla tres días por semana por la mañana y es gratuita. «Los participantes acuden con mucha ilusión y comprueban personalmente sus logros día a día. Los grupos son de 25 personas aproximadamente cada uno y el eslogan es 'Salud para todos'.»

Ricardo Ortega se jubiló hace pocos años y ejerció su profesión en el centro cívico del barrio. Por ello, es muy conocido y apreciado.