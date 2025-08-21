El Ayuntamiento impulsa la recuperación de la senda ecológica para integrar la ciudad con el río y hacerla más accesible

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez; la vicealcaldesa, Inés Cañizares, y varios concejales del Gobierno Municipal han visitado la obra del proyecto de conexión de Vega Baja, Circo Romano y el Casco Histórico con el río Tajo, que está a punto de finalizar.

El objetivo de esta intervención es potenciar el valor medioambiental, histórico y cultural de la zona, incorporando una nueva forma de disfrutar del río Tajo, integrándolo en la ciudad, haciéndolo más accesible y generando nuevos espacios públicos de referencia.

En este sentido, el concejal de Hacienda, Fondos Europeos y Participación, Juan José Alcalde, ha señalado que «es una obra importante para Toledo, fruto de un objetivo claro del alcalde, Carlos Velázquez, que es poner a la ciudad mirando hacia el río Tajo». Por ello, el concejal ha destacado que ya se han instalado pasarelas peatones para que los ciudadanos puedan pasear «tranquilamente» o disfrutar de la zona también en bicicleta.

El proyecto está incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea, a través de los fondos Next Generation por un importe de 872.333,76 euros.