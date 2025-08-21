Suscribete a
El Ayuntamiento impulsa la recuperación de la senda ecológica para integrar la ciudad con el río y hacerla más accesible

El objetivo de esta intervención es integrar y conectar la zona de Vega Baja, Circo Romano y Casco Histórico con el río Tajo, mejorando la accesibilidad con nuevas pasarelas y generar nuevos espacios públicos de referencia

El PP responde que Velázquez «ha rescatado la feria de Toledo, que el PSOE enterró»

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez en visita al proyecto de conexión urbanístico
El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez en visita al proyecto de conexión urbanístico

ABC

Toledo

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez; la vicealcaldesa, Inés Cañizares, y varios concejales del Gobierno Municipal han visitado la obra del proyecto de conexión de Vega Baja, Circo Romano y el Casco Histórico con el río Tajo, que está a punto de finalizar.

El objetivo de esta intervención es potenciar el valor medioambiental, histórico y cultural de la zona, incorporando una nueva forma de disfrutar del río Tajo, integrándolo en la ciudad, haciéndolo más accesible y generando nuevos espacios públicos de referencia.

En este sentido, el concejal de Hacienda, Fondos Europeos y Participación, Juan José Alcalde, ha señalado que «es una obra importante para Toledo, fruto de un objetivo claro del alcalde, Carlos Velázquez, que es poner a la ciudad mirando hacia el río Tajo». Por ello, el concejal ha destacado que ya se han instalado pasarelas peatones para que los ciudadanos puedan pasear «tranquilamente» o disfrutar de la zona también en bicicleta.

El proyecto está incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea, a través de los fondos Next Generation por un importe de 872.333,76 euros.

