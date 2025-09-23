Una avería en la tubería del depósito de las Nieves compromete el abastecimiento del Polígono de Toledo El Ayuntamiento advierte que si no se repara antes de las doce de este martes por la noche los vecinos se quedarán sin agua

El Ayuntamiento de Toledo ha informado esta tarde de una avería en la conducción general que abastece al depósito del Polígono, ubicada en la finca Dehesa de las Nieves.

Por el momento, no se han registrado cortes en el suministro a los abonados, ya que el depósito mantiene capacidad para garantizar agua hasta aproximadamente la medianoche. Sin embargo, si la incidencia no queda reparada antes de las 00:00 horas, los vecinos y empresas de la zona podrían quedarse sin servicio.

El Consistorio ha pedido la máxima difusión de este aviso para que la ciudadanía y el tejido empresarial del barrio estén prevenidos ante una posible interrupción del suministro.

Más temas:

Toledo

Agua