Los autobuses urbanos en Toledo serán gratuitos el 15 de agosto por la Virgen del Sagrario

El Ayuntamiento de Toledo y la empresa concesionaria del transporte público Unauto, han anunciado la puesta en marcha de un servicio especial de autobuses con motivo de la Feria y Fiestas de agosto 2025, que incluye la gratuidad del billete en todas las líneas, el 15 de agosto desde las 6.00 horas hasta las 15.00 horas, con motivo de la festividad de la Virgen del Sagrario.

Además, se reforzarán las líneas 1 y 61 para facilitar a los toledanos el acceso al Casco Histórico, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

Desde este viernes 8 de agosto, día en el que se inauguran las carpas del recinto ferial, habrá un servicio especial de autobuses urbanos a La Peraleda con salidas desde Zocodover y Santa María de Benquerencia.

Así, el viernes 8 de agosto, el sábado 9, el jueves 14, el viernes 15 y el sábado 16 habrá autobuses cada hora desde Zocodover hasta La Peraleda con salida a las 21.30 horas, siendo el último servicio de regreso a las 5.30 horas.

Esos mismos días también habrá servicio especial cada hora desde las 21.00 horas con salida desde Santa María de Benquerencia, y siendo el último servicio de regreso desde el recinto ferial a las 5.30 horas.

También habrá servicio especial el miércoles 13 de agosto entre las 21.30 horas y la 1.00 horas entre Zocodover y La Peraleda; y desde las 21.00 horas hasta la 1.00 horas entre Santa María de Benquerencia y La Peraleda.

Por último, el domingo 17 de agosto, el servicio especial al recinto ferial se prestará desde ambos puntos hasta las 2.00 horas El objetivo de esta medida, tal y como ha señalado el concejal de Movilidad, Iñaki Jiménez, es facilitar a los toledanos el acceso al recinto ferial, fomentando el uso del transporte público y garantizando unas fiestas seguras.