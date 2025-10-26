La Audiencia Provincial de Toledo juzgará a un hombre acusado de intentar secuestrar a una mujer en 2022

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo juzgará el próximo miércoles, día 29, a un hombre identificado como M.L.O., acusado de un delito de tentativa de detención ilegal cometido contra una mujer, para quien el fiscal solicita una pena de ... tres años de prisión.

Según el escrito de calificación del Ministerio Público, los hechos se remontan al 17 de julio de 2022, cuando el acusado circulaba con una furgoneta Citroën C15 pasadas las seis de la madrugada por el lugar donde caminaba la víctima. En un momento dado, detuvo el vehículo a su altura y descendió del mismo, dejando las puertas traseras abiertas.

Acto seguido, el acusado se colocó la capucha de la sudadera que vestía para evitar ser reconocido y, con el propósito de privar de libertad a la mujer y obligarla a que le acompañase, intentó cubrirle la cara con una prenda de ropa. Al no lograrlo, la sujetó por detrás a la altura de la cintura e intentó introducirla por la fuerza en la furgoneta.

La resistencia de la víctima y la intervención de una tercera persona, que increpó al acusado, impidieron que lograra su propósito. Ante ello, el hombre depuso su actitud y abandonó el lugar.

M.L.O. fue detenido el 18 de julio de 2022 y quedó en libertad un día después, con la imposición de una medida cautelar de alejamiento que le prohíbe acercarse a menos de 300 metros de la víctima, de su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro espacio donde pudiera encontrarse, así como comunicarse con ella por cualquier medio. También se le retiró el derecho a la tenencia y porte de armas.

En su escrito de acusación, el fiscal solicita además que se mantenga la prohibición de aproximarse a la víctima a una distancia inferior a 500 metros y que no pueda acudir a su domicilio, lugar de estudio o cualquier otro frecuentado por ella, ni establecer contacto por vía escrita, verbal o telemática durante cinco años. Asimismo, pide que el acusado indemnice a la mujer con 2.000 euros por daños morales.

De cara a la vista oral, el Ministerio Público ha solicitado que se adopten medidas especiales de protección para preservar la intimidad y dignidad de la víctima, en particular evitando el contacto directo y la confrontación visual con el acusado durante el juicio.