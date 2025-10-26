Suscribete a
Cien metros para recordar un horror de barro y muerte

La Audiencia Provincial de Toledo juzgará a un hombre acusado de intentar secuestrar a una mujer en 2022

El fiscal pide tres años de prisión para el acusado, que presuntamente trató de introducir a la víctima en su furgoneta en plena calle

Piden 30 años de prisión para un hombre que abusó de su pareja a la que retuvo en su casa de El Toboso varios días

La sección primera de la Audiencia Provincial de Toledo celebrará el juicio este miércoles
Toledo

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo juzgará el próximo miércoles, día 29, a un hombre identificado como M.L.O., acusado de un delito de tentativa de detención ilegal cometido contra una mujer, para quien el fiscal solicita una pena de ... tres años de prisión.

