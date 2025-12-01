Suscribete a
Atropello múltiple en Yuncos (Toledo): heridos una mujer y dos menores de 4 y 2 años

La niña de 4 años fue trasladada en UVI y las otras dos víctimas, la mujer y el pequeño en ambulancia de soporte vital

ABC

TOLEDO

Tres personas resultaron heridas esta mañana tras ser atropelladas por un turismo en la calle Arroyo Seco de la localidad toledana de Yuncos, según informó el 112 Castilla-La Mancha a ABC. El aviso se ha recibido a las 08:36 horas. Entre ... los afectados se encuentran una mujer de 30 años y dos menores de 4 y 2 años.

