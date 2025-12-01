Atropello múltiple en Yuncos (Toledo): heridos una mujer y dos menores de 4 y 2 años

Tres personas resultaron heridas esta mañana tras ser atropelladas por un turismo en la calle Arroyo Seco de la localidad toledana de Yuncos, según informó el 112 Castilla-La Mancha a ABC. El aviso se ha recibido a las 08:36 horas. Entre ... los afectados se encuentran una mujer de 30 años y dos menores de 4 y 2 años.

Todos los heridos han sido trasladados al hospital de Toledo, según han informado las mismas fuentes. La mujer de 30 años y el niño de 2 años fueron trasladados en ambulancia de soporte vital básico, mientras que la niña de 4 años ha sido trasladada en UVI.

Hasta el lugar también se han desplazaron la Policía Local, ambulancia de soporte vital básico y UVI, que intervinieron de forma inmediata para atender a los afectados y trasladarlos al centro sanitario.