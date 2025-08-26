Atropellan a una mascota en la plaza del Solarejo de Toledo y fallece en el acto

Llevaba 12 años en la misma casa, con el mismo dueño, y encontró la muerte en pleno Casco Histórico de Toledo, en la plaza del Solarejo. Ocurrió el pasado miércoles cuando restaban unos minutos para las ocho de la tarde. Quiqui era una mascota más que conocida en los establecimientos de la calle Comercio, donde esta semana le recuerdan, a él y a su dueño, que quiere permanecer en el anonimato.

«Ha sido muy duro, la maldita velocidad y las prisas de la gente», cuenta entre sollozos. «Podría haber pillado a un niño o a una persona mayor, pero atropelló a mi perro, a mi compañero». No se pudo hacer nada por salvar su vida. El conductor que provocó el accidente procedía de la plaza de la Magdalena, el itinerario habitual es girar hacia la calle Tornerías y la plaza Mayor, pero por las obras en estos enclaves el tráfico está desviado a la calle Comercio a través de la plaza del Solarejo.

«En todas partes era bienvenido, era mi compañero del alma, le he dado todo, una muy buena vida, con eso me tengo que quedar», comenta a este diario destrozado por la pérdida irreparable de Quiqui. «Le besé y no me lo creía, ¿cómo ha sido posible? ¡tengo mucha pena!», clama este toledano, querido y conocido a partes iguales en la ciudad.

A pesar de que han pasado seis días desde que ocurrió el fatídico accidente «olvidarlo es difícil, me quedé sin mi madre y él lo era todo, ahora todos me preguntan que dónde está, porque iba conmigo a todos lados», recuerda, además de agradecer las muestras de cariño que está recibiendo estos días y la calidad humana de la Policía Local y de los sanitarios que asistieron al siniestro, al igual que el trato de los comerciantes de la plaza y de la conocida como calle Ancha.

«La categoría humana de la Policía Local y de los sanitarios fue muy grande, no tengo palabras para agradecérselo, lloraron conmigo, porque solo el que tiene mascotas sabe lo que significan», explica. «Íbamos como cada día a la Capilla de la Inmaculada del Arzobispado, él se quedaba siempre en la puerta porque sabía que no podía entrar, y ese miércoles ya no pudo acompañarme más allá del Solarejo, ahí quedó el pobrecito mío», dice.

El conductor del coche se detuvo alertado por el bullicio y las llamadas de atención de los viandantes justo en la intersección con la calle Comercio. Conocía el recorrido porque es vecino del Casco Histórico. «No quiero saber quién es, no recuerdo nada más, entré en shock, es muy duro», concluye.

