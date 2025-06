Asenjo: «La disciplina de voto ya no es excusa para Page, el interés de España tiene que estar por encima del PSOE»

La diputada regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Itziar Asenjo, se ha dirigido al presidente regional Emiliano García-Page para instarle a romper la disciplina de voto porque, en una situación tan excepcional como esta, «la conciencia personal y el interés general lo justifican sobradamente». Esto implicaría, ha añadido, «acabar con un gobierno enfangado en corrupción que además no gobierna, no tiene presupuestos, no aprueba leyes, y se gasta el dinero de los Presupuestos del Estado de forma ilegal y corrupta».

Se refería Asenjo a la disciplina de voto de los ocho diputados de Page en el Congreso que tienen en su mano «pasar a la historia como cooperadores necesarios del 'sanchismo', o como las personas que antepusieron los intereses de España a los de su partido, el PSOE, y sacaron a España de la corrupción y del desgobierno».

La diputada autonómica ha confiado en que, como dijo ayer el presidente del PP, Paco Núñez, «a Page le diera tiempo a meditar en la procesión del Corpus y haya cambiado de opinión» porque, como ha recordado, «hace tan solo dos días, mientras Page hacía una entrevista en la COPE para limpiar su imagen cómplice del 'sanchismo', sus ocho diputados, en ese momento, aplaudían a Sánchez en el Congreso». «La táctica utilizada por Page fue la misma que utiliza Sánchez: dar pena, decir que está muy dolorido y destrozado estos días», ha aseverado Itziar Asenjo, añadiendo que «más dolorida y destrozada están dejando España».

«Page lava su imagen y luego no hace absolutamente nada»

«Pase lo que pase, no podemos olvidar que los ocho diputados de Page ya votaron a favor de la amnistía o de rebajar el delito de malversación», ha afirmado Asenjo preguntándose «qué credibilidad puede tener él si mientras está en una entrevista en la radio criticando a Pedro Sánchez, sus ocho diputados están aplaudiendo en el Congreso».

La diputada regional del PP ha insistido en que «la disciplina de voto ya no es excusa para Page» porque «España tiene que estar por encima». «En un momento como este, el deber con el país debe estar por encima del deber que los ocho diputados de Page tengan con su partido», ha afirmado. Sin embargo, «ha quedado muy claro que para Page los intereses del PSOE están muy por encima de los intereses de España que, como digo, dice que no incitará ni ordenará romper la disciplina de voto», ha manifestado Asenjo. «La realidad es que Page continúa haciendo lo mismo que lleva haciendo desde el principio, lavar su imagen públicamente para después no hacer absolutamente nada».