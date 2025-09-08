Asaja Ciudad Real pide abordar con directora provincial de Agricultura la situación de cabaña ganadera por lengua azul

Asaja Ciudad Real va a solicitar una reunión con la directora provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en Ciudad Real, María de los Desamparados Bremard, para abordar la enfermedad de la lengua azul en la cabaña ganadera. La solicitud de reunión se hace extensiva también a la viceconsejera de la Política Agraria Común y Política Agroambiental, Mariana de Gracia Canales.

Cerca de sesenta ganaderos de la provincia, junto a varios profesionales expertos en sanidad animal han analizado la situación generada por esta enfermedad este lunes, tal y como ha informado la organización agraria en nota de prensa.

El encuentro ha estado presidido por el presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, y el secretario general de Asaja Ciudad Real, Florencio Rodríguez, quienes han trasladado a los asistentes la importancia de la unión del sector ante un problema sanitario que afecta directamente a la viabilidad de numerosas explotaciones ganaderas de la provincia.

«Estamos aquí para conocer de primera mano vuestras situaciones, para saber de vuestras necesidades, para valorar qué acciones llevar a cabo y buscar entre todos y todas soluciones a algo que sabemos que está afectando, en mayor medida, al ovino de la provincia, y que por supuesto, traerá graves consecuencias a futuro», ha declarado Barato en la reunión.

Durante la reunión, los profesionales han expuesto un análisis detallado de la evolución de la enfermedad y de sus repercusiones en la ganadería local.

Asimismo, entre los ganaderos y ganaderas se han debatido distintas medidas y posibles vías de actuación para minimizar los efectos de la lengua azul, al tiempo que se han recogido las principales inquietudes y propuestas de los ganaderos asistentes.