El arzobispo de Toledo nombra a Salvador Aguilera, delegado adjunto para el rito hispano-mozárabe

El sacerdote diocesano Salvador Aguilera López ha sido nombrado delegado adjunto de la Delegación Diocesana para el Rito Hispano-Mozárabe, un nombramiento firmado por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, quien ha explicado la motivación de esta responsabilidad aludiendo al «profundo conocimiento ... del rito y los servicios ya prestados a la titurgia hispano-mozárabe» por parte del presbítero. Aguilera continuará residiendo en la Santa Sede mientras asume esta nueva tarea al servicio del venerable rito toledano.

La Delegación Diocesana para el Rito Hispano-Mozárabe fue creada el 18 de diciembre de 2013, en la solemnidad de Santa María, por el entonces arzobispo Braulio Rodríguez, con el objetivo de cuidar, promover y difundir una tradición litúrgica propia de la Iglesia de Toledo. Desde esa misma fecha la dirige Juan Manuel Sierra López, que fue oficial del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos entre 2001 y 2013. El organismo, bajo la autoridad del arzobispo de Toledo como superior responsable del rito, trabaja en la mejora de las celebraciones litúrgicas, impulsa el estudio de su espiritualidad y fomenta su análisis histórico, literario, teológico y litúrgico. Para ello cuenta con peritos consultores, con los párrocos mozárabes y organiza jornadas de formación y estudio.

El nuevo delegado adjunto nació en Ronda en 1982 y fue ordenado presbítero en la Catedral Primada el 7 de julio de 2007. Su ministerio pastoral le llevó primero a Seseña como vicario parroquial entre 2007 y 2009 y después a la urbanización Calypo-Fado de Casarrubios del Monte, donde ejerció como párroco hasta 2012. Posteriormente fue enviado a Roma para ampliar estudios sobre las tradiciones romana, mozárabe y bizantina. Tras obtener la licenciatura en Teología Litúrgica en la Universidad Eclesiástica San Dámaso, cursó la Licenciatura en Liturgias Orientales en el Pontificio Instituto Oriental, en el que presentó la tesis 'Elementos orientales en el Ordo Missae Hispano-Mozárabe' en 2015.

En 2024 defendió su tesis doctoral, titulada 'La Instrucción Calendaria particularia. Génesis y Comentario', en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz. El 17 de enero de 2025 el Papa Francisco lo nombró consultor del Dicasterio para las Iglesias Orientales, un reconocimiento que se sumaba a su trayectoria en diversos organismos de la Santa Sede.

Su servicio romano comenzó en 2013 como oficial de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, entonces bajo la prefectura del cardenal Antonio Cañizares Llovera, arzobispo de Toledo entre 2002 y 2008. Su vinculación con el rito hispano-mozárabe es extensa ya que durante casi una década coordinó, junto al doctor Adolfo Ivorra Robla, la publicación anual del calendario del rito. Además, es hermano honorario de la Hermandad de Caballeros y Damas Mozárabes de Toledo y capellán honorario de la Cofradía de Caballeros y Damas Cubicularios de San Ildefonso y San Atilano de Zamora.

Por encargo de los prelados Braulio Rodríguez y Francisco Cerro estuvo al frente de la organización de las celebraciones eucarísticas del rito Hispano-Mozárabe en el altar de la Cátedra de la Basílica Vaticana durante las peregrinaciones diocesanas de 2015 y 2025, un cometido que ha contribuido a reforzar su experiencia en el ceremonial y la liturgia propia de esta tradición.