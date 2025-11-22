Suscribete a
El arzobispo de Toledo nombra a Salvador Aguilera, delegado adjunto para el rito hispano-mozárabe

El 17 de enero de 2025 el Papa Francisco le nombró consultor del Dicasterio para las Iglesias Orientales, un reconocimiento que se sumaba a su trayectoria en diversos organismos de la Santa Sede

Salvador Aguilera junto al arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, en la misa celebrada en Roma por el rito hispano-mozárabe celebrada el pasado 26 de junio
Salvador Aguilera junto al arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, en la misa celebrada en Roma por el rito hispano-mozárabe celebrada el pasado 26 de junio

Toledo

El sacerdote diocesano Salvador Aguilera López ha sido nombrado delegado adjunto de la Delegación Diocesana para el Rito Hispano-Mozárabe, un nombramiento firmado por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, quien ha explicado la motivación de esta responsabilidad aludiendo al «profundo conocimiento ... del rito y los servicios ya prestados a la titurgia hispano-mozárabe» por parte del presbítero. Aguilera continuará residiendo en la Santa Sede mientras asume esta nueva tarea al servicio del venerable rito toledano.

