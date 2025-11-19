Arrancan en Toledo las obras del centro para los 3.200 mayores del barrio de Buenavista: «Necesitábamos este edificio como el comer»

Hoy, por fin, el barrio toledano de Buenavista ha visto cómo se ponía la primera piedra del futuro centro de mayores, una instalación largamente reclamada durante casi dos décadas y que aspira a convertirse en un punto neurálgico para los 3.200 vecinos mayores ... de 65 años que residen en la zona. El acto ha estado presidido por el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, quien ha subrayado el carácter simbólico de este inicio de obras: «Era el símbolo de una promesa pendiente y de una promesa incumplida con el barrio… poner un cartel no es tan difícil como poner una primera piedra», ha dicho, recordando que durante años se anunciaron avances que nunca llegaron a materializarse.

El proyecto, adjudicado a la empresa Peralete S.A. por un importe de 959.530 euros y un plazo de ejecución de ocho meses, arranca después de que el pasado agosto concluyeran los trabajos previos del muro de contención, ejecutados por Desarrollos Técnicos Ardosan CS SL.

«Un gran día para Buenavista»

Entre los asistentes se encontraba también José Luis Gómez, presidente de la Asociación de Vecinos 'La Ronda', quien ha expresado la emoción del barrio tras casi veinte años de reivindicaciones: «Hoy es un gran día para Buenavista. Necesitábamos esta dotación como el comer. Somos 3.200 mayores de 65 años, el segundo barrio con más personas mayores de Toledo, y llevábamos reclamándola más de 18 años».

Velázquez, consciente del escepticismo que aún existe entre algunos vecinos, ha insistido en que esta vez el proyecto será una realidad: «Entiendo perfectamente que haya gente que todavía hoy piense que no se va a hacer… Pues bien, se va a hacer». El alcalde destacó, además, la amplia participación ciudadana que ha acompañado el diseño del edificio, cuya capacidad podría alcanzar hasta 2.500 usuarios.

Un edificio integrado en el entorno

El responsable del proyecto arquitectónico detalló las características del futuro centro, que contará con 550 m² de superficie construida, distribuidos en tres áreas principales: Zona de cafetería y talleres, con espacios ampliables y modulables; zona de servicios, que incluirá recepción, podología, peluquería, sala de lectura y oficinas; zona polivalente, diseñada para acoger usos múltiples según las necesidades del barrio.

El diseño busca integrarse visual y funcionalmente en el entorno: «Se ha intentado en todo momento que el edificio se mimetice con el parque y con el ambiente vegetal que lo rodea», explicó.

Dos décadas de anuncios

La historia del centro de mayores de Buenavista es larga. En 2005, el entonces consejero de Bienestar Social, Tomás Mañas, ya planteó la posibilidad de impulsarlo con el Gobierno municipal de José Manuel Molina. Desde entonces, los sucesivos ejecutivos del PSOE —con Emiliano García-Page y, posteriormente, Milagros Tolón— recuperaron en varias ocasiones el compromiso, llegando incluso a instalar en abril de 2023 un gran cartel que anunciaba el inminente inicio de las obras por 700.000 euros. Ahora, tras años de anuncios y retrasos, el proyecto se convierte en realidad. Si se cumplen los plazos, Buenavista podrá abrir su esperado centro de mayores dentro de ocho meses, poniendo fin a una espera de casi veinte años.

El alcalde, que hoy ha invitado a migas a los vecinos, ha dicho que, espera poder inaugurar en menos de un año el edificio con una gran paella.