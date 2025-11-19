Suscribete a
Arrancan en Toledo las obras del centro para los 3.200 mayores del barrio de Buenavista: «Necesitábamos este edificio como el comer»

Los vecinos, satisfechos tras un proyecto que llevaban esperando más de 18 años

El Centro de Mayores de Buenavista en Toledo tendrá ocho salas y cafetería en una única planta a pie de calle

Carlos Velázquez y José Luis Gómez, durante la puesta de la primera piedra
Carlos Velázquez y José Luis Gómez, durante la puesta de la primera piedra
Valle Sánchez

TOLEDO

Hoy, por fin, el barrio toledano de Buenavista ha visto cómo se ponía la primera piedra del futuro centro de mayores, una instalación largamente reclamada durante casi dos décadas y que aspira a convertirse en un punto neurálgico para los 3.200 vecinos mayores ... de 65 años que residen en la zona. El acto ha estado presidido por el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, quien ha subrayado el carácter simbólico de este inicio de obras: «Era el símbolo de una promesa pendiente y de una promesa incumplida con el barrio… poner un cartel no es tan difícil como poner una primera piedra», ha dicho, recordando que durante años se anunciaron avances que nunca llegaron a materializarse.

