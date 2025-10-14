Arrancan las obras para mejorar el firme del aparcamiento disuasorio del toledano barrio de Santa Teresa

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha anunciado el inicio de las obras de reparación del firme del aparcamiento disuasorio de Santa Teresa, una actuación que ha calificado de «muy necesaria y esperada por todos los vecinos».

A través de un vídeo publicado en ... redes sociales, Velázquez ha explicado que cada día aparcan en este espacio cerca de mil vehículos, entre residentes y visitantes, por lo que su mejora «va a suponer un beneficio directo para la movilidad y la seguridad» del barrio y del conjunto de la ciudad.

«Vamos a consolidar y allanar el terreno con zahorra, mejorar el drenaje y garantizar la seguridad para todos», ha señalado el alcalde, subrayando que esta intervención forma parte de una estrategia más amplia de mantenimiento y mejora de los barrios toledanos. View this post on Instagram A post shared by Carlos Velázquez - Alcalde de Toledo (@carlosvelazquezromo) Velázquez ha concluido su mensaje recordando que «pequeñas acciones como esta mejoran la vida diaria en nuestros barrios y hacen de Toledo una ciudad más cómoda y funcional», en referencia a las actuaciones de conservación urbana impulsadas por el actual equipo de Gobierno.

