Suscribete a
ABC Premium

Arrancan las obras para mejorar el firme del aparcamiento disuasorio del toledano barrio de Santa Teresa

El alcalde de Toledo destaca que la actuación, «muy necesaria y esperada», permitirá allanar el firme con zahorra, mejorar el drenaje y reforzar la seguridad en una zona donde aparcan a diario cerca de mil vehículos

Un intento de robo en una joyería revive el temor a los butrones en el barrio de Santa Teresa de Toledo

Las obras comenzaron el pasado lunes
Las obras comenzaron el pasado lunes abc

ABC

Toledo

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha anunciado el inicio de las obras de reparación del firme del aparcamiento disuasorio de Santa Teresa, una actuación que ha calificado de «muy necesaria y esperada por todos los vecinos».

A través de un vídeo publicado en ... redes sociales, Velázquez ha explicado que cada día aparcan en este espacio cerca de mil vehículos, entre residentes y visitantes, por lo que su mejora «va a suponer un beneficio directo para la movilidad y la seguridad» del barrio y del conjunto de la ciudad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app