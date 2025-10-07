Suscribete a
Arranca en Toledo la edición más internacional de Farcama, que viajará a Bayona en primavera

Reúne hasta el domingo en el paseo de Recaredo a 200 artesanos, de los cuales 129 cuentan con stand de exposición y venta: un 57 % procedentes de Castilla-La Mancha, 40 del resto del país y 15 llegados de cinco países, entre ellos Uzbekistán y Palestina, que participan por primera vez

Novedades de Farcama 2025 en Toledo: estrena ubicación, más días y con acento internacional

Patricia Franco, Roberto Perea, Emiliano García-Page, Carlos Velázquez y Concepción Cedillo, en la inauguración de Farcama
Valle Sánchez

TOLEDO

La 44ª edición de la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha (Farcama) ha abierto este martes sus puertas en el Paseo de Recaredo de Toledo con un marcado acento internacional y numerosas novedades que consolidan este evento como una de las citas ... artesanas más relevantes de Europa. La feria estará abierta hasta el próximo domingo. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha presidido el acto de inauguración acompañado por la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez; y la presidenta de la Diputación Provincial, Concepción Cedillo, entre otras autoridades. Durante su intervención, García-Page ha destacado el valor simbólico y económico del sector artesanal para la región. «En una época revolucionaria queremos poner en valor lo auténtico, aquello que no es artificial», ha afirmado, subrayando que «para nosotros, cuidar de la artesanía es hacerlo de nuestra propia identidad».

