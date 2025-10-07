Arranca en Toledo la edición más internacional de Farcama, que viajará a Bayona en primavera

La 44ª edición de la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha (Farcama) ha abierto este martes sus puertas en el Paseo de Recaredo de Toledo con un marcado acento internacional y numerosas novedades que consolidan este evento como una de las citas ... artesanas más relevantes de Europa. La feria estará abierta hasta el próximo domingo. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha presidido el acto de inauguración acompañado por la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez; y la presidenta de la Diputación Provincial, Concepción Cedillo, entre otras autoridades. Durante su intervención, García-Page ha destacado el valor simbólico y económico del sector artesanal para la región. «En una época revolucionaria queremos poner en valor lo auténtico, aquello que no es artificial», ha afirmado, subrayando que «para nosotros, cuidar de la artesanía es hacerlo de nuestra propia identidad».

El presidente autonómico ha anunciado además que Farcama Primavera 2026 se celebrará en la ciudad francesa de Bayona, en el suroeste de Francia, como muestra del creciente interés internacional por la artesanía castellano-manchega. «Somos una potencia media creciente en turismo cultural, gastronómico y artesano», ha afirmado Page, que ha señalado el «aumento sostenido» de visitantes en las ciudades Patrimonio de la Humanidad como Cuenca y Toledo.

Patricia Franco: «La feria del más»

La consejera Patricia Franco ha definido esta edición como «la feria del más: con más días, más acentos internacionales, más actividades y más protagonismo de los jóvenes creadores». La feria reúne cerca de 200 artesanos y artesanas, de los cuales 129 cuentan con stand de exposición y venta: un 57 % procedentes de Castilla-La Mancha, 40 del resto del país y 15 llegados de cinco países, entre ellos Uzbekistán y Palestina, que participan por primera vez.

Franco ha agradecido la colaboración institucional que hace posible la feria y ha recordado que el Gobierno regional ha invertido más de cuatro millones de euros en ayudas directas a más de 700 artesanos desde 2015, además de impulsar programas de relevo generacional y formación.

En este sentido, ha anunciado la incorporación del vidrio como nueva disciplina en el Máster de Artesanía y Diseño Contemporáneo, desarrollado junto a la Universidad de Castilla-La Mancha, con una segunda promoción de 14 alumnos.

Velázquez anuncia el regreso de Farcama a la Vega en 2026

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha celebrado la trayectoria de una feria «que ha sabido adaptarse a los tiempos sin perder su esencia», recordando sus anteriores ubicaciones en el Hospital Tavera o La Peraleda.

Velázquez ha anunciado que Farcama regresará el próximo año al Parque de la Vega, una vez finalizadas las obras de recuperación del espacio histórico, financiadas con tres millones de euros de fondos europeos. De hecho, las obras del parque, como ha reconocido, incluyen mejoras para la instalación de la feria del próximo año. «Farcama y Toledo son un binomio de éxito que habla de talento, creatividad y tradición», ha subrayado, reivindicando el papel de oficios emblemáticos como el damasquinado, la espadería o la cerámica.

Cedillo: «La artesanía es vida en los pueblos»

Por su parte, la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha puesto en valor la artesanía como motor cultural, económico y social de la provincia. «La artesanía no es solo cultura: es economía, empleo, sostenibilidad, vida en los pueblos y una forma de frenar la despoblación», ha señalado.

Cedillo ha felicitado al damasquinador toledano Ángel Luis Corrales, galardonado con la Medalla al Mérito Artesano 2025, y ha recordado que «visitar Farcama es recorrer la esencia de Castilla-La Mancha, donde la modernidad no está reñida con la tradición».

Una feria con proyección internacional

La edición de este año presenta tres grandes novedades: la nueva ubicación en Recaredo, la ampliación de días y la presencia internacional con expositores de cinco países. México participa como país invitado, con seis artesanos, junto a representantes de Portugal, Francia, Uzbekistán y Palestina.

Farcama también ofrece talleres didácticos para más de 1.200 alumnos de 93 centros educativos, exposiciones temáticas y actividades paralelas, además del programa «Farcama Suena», que contará con la actuación del grupo Amaral el sábado 11 de octubre en la Plaza de Toros de Toledo.