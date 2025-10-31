Arias destaca la «buena sintonía» entre PP y Vox en las diputaciones de Toledo y Ciudad Real y confía en mantenerla «hasta 2027»

El presidente provincial de Vox en Toledo, Daniel Arias, ha destacado este viernes la «buena sintonía» existente entre su formación y el Partido Popular en las diputaciones de Toledo y Ciudad Real, donde ambas fuerzas comparten gobierno, y ha expresado su confianza en ... que esa cooperación «se mantenga hasta 2027».

Arias ha querido desligar la estabilidad de los acuerdos provinciales de la situación vivida en el Ayuntamiento de Ciudad Real, tras la renuncia del diputado nacional de Vox por esta provincia, Ricardo Chamorro, a su acta de concejal en la capital. Según ha afirmado, «lo ocurrido es una cuestión personal», pero desde el partido «tenemos la idea muy clara» y el mensaje a los votantes es que «Vox sigue trabajando en la misma línea».

«Si alguien quiere apartarse del camino es una decisión personal», ha insistido, subrayando que, tanto en la Diputación de Toledo como en la de Ciudad Real -en esta última ha reconocido que ha habido «bastante incertidumbre últimamente»-, se mantienen «los mismos pactos» y la línea política que la formación fijó desde 2023.

Arias ha recordado además que esta semana se ha celebrado en Ciudad Real el primer Encuentro Nacional de Diputados Provinciales de Vox, con la participación de los 42 representantes del partido en toda España. Una cita en la que, según ha explicado, se quiso poner de relieve «la importancia de las diputaciones provinciales para el país» y establecer las líneas de trabajo destinadas a «liderar la cohesión territorial en todos los ámbitos».

«La Diputación provincial ayuda a los municipios más pequeños a que tengan recursos, y eso es lo que desde Vox queremos seguir potenciando», ha manifestado el dirigente toledano, quien ha puesto como ejemplo el proyecto de construcción de la nueva Unidad de Daño Cerebral Adquirido en la Residencia Social Asistida San José, en Toledo, presentado esta semana. Una iniciativa que, ha dicho, permitirá que las personas afectadas «tengan una respuesta más rápida en la propia provincia, sin necesidad de desplazarse a otras».

En otro orden de asuntos, Arias se ha referido al pleno de este jueves en las Cortes de Castilla-La Mancha para criticar la falta de explicaciones del consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ante los problemas detectados en distintos servicios sanitarios de la región. En concreto, ha lamentado que el titular de Sanidad no haya aclarado por qué se han suspendido los cribados de cáncer de mama en Talavera de la Reina desde el pasado mes de mayo, ni haya informado sobre los casos de intoxicaciones en el laboratorio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario de Toledo.

Se trata, a su juicio, de «dos asuntos gravísimos» sobre los que el consejero «ya tenía que haber salido a dar explicaciones y decir qué va a hacer tanto en un tema como en otro y qué alternativas se van a buscar para dar tranquilidad». Arias ha recordado, además, que el Grupo Parlamentario de Vox ya ha anunciado su intención de solicitar la comparecencia de Fernández Sanz en sede parlamentaria para que rinda cuentas sobre ambos episodios.