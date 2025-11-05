La Archidiócesis de Toledo rinde cuentas: en 2024 ingresó 60.548.502 euros y ahorró más de 8,1 millones

La Arhidiócesis de Toledo ha rendido cuentas con ocasión del Día de la Iglesia Diocesana, que se celebra este domingo, 9 de noviembre, bajo el lema 'Tú también puedes ser santo'. Entre los resultados de 2024 figuran unos ingresos de 60.548.502, 26 euros, ... de los cuales un 17,40% (10.539.481 euros) corresponden a aportaciones directas de los fieles y suscripciones, ha informado el ecónimo diocesano, Anastasio Gómez.

«Queremos seguir siendo una Iglesia transparente y responsable», ha manifestado el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, antes de comenzar la exposición de la cuenta de resultados. El resto de ingresos proviene de partidas como la asignación tributaria, a través del Fondo Común Interdiocesano, con más de 8,2 millones, y los ingresos procedentes del patrimonio y otros tipos de servicios (18.290.087 euros).

Y en el capítulo de ingresos extraordinarios se han contabilizado 8,1 millones. «Es lo que se ha logrado ahorrar y está ahí para afrontar necesidades futuras», ha detallado el ecónomo diocesano.

Noticia Relacionada La exposición 'Primada' abrirá espacios desconocidos de la catedral de Toledo y exhibirá 350 obras Mercedes Vega La muestra con motivo del VIII centenario de la seo podrá visitarse del 25 de mayo al 14 de octubre de 2026

Todo el dinero se emplea en acciones pastorales y asistenciales, retribución del clero (7,7 millones) y del personal seglar (3,5 millones), a portaciones a los centros de formación (2,7 millones), conservación de edificios y gastos de funcionamiento (más de 13 millones).

A lo largo de la 2024, la Arhidiócesis de Toledo, ha atendido a 35.451 personas en sus 199 centros de asistencia, datos que definen la actividad caritativa y asistencial. Están abiertos 137 centros para mitigar la pobreza, en los que se atendió a 30.966 personas. Existen también 21 centros dedicados a atender a ancianos, enfermos crónicos y personas con discapacidad, sin olvidar los cuatro centros de asistencia a emigrantes y refugiados y otros cuatro centros de menores y jóvenes y para la tutela de la infancia.

La Archidiócesis de Toledo cuenta también con dos centros de rehabilitación para drogrodependientes, seis para la defensa de la vida y la familia, cinco centros para la promoción de la mujer y para víctimas de violencia, por donde han pasado cerca de 300 mujeres, y un centro para promover el trabajo.

Estos recursos no serían posibles sin el compromiso de los voluntarios: 1.172 de Caritas y 300 de Manos Unidas. Una actividad que traspasa fronteras gracias a los proyectos de cooperación al desarrollo que han atendido directamente a más de 8.000 personas, con la puesta en marcha de 44 programas, con un compromiso económico cercano a los seis millones de euros.

«Nuestra archidiócesis cuenta con 521 sacerdotes diocesanos, 743 religiosos y religiosas, 448 monjas y monjes de clausura, 2.700 catequistas, 118 seminaristas, cuatro diáconos permanentes, 274 parroquias y 35 monasterios», ha añadido el arzobispo de Toledo. «Son cifras, pero detrás de cada cifra hay personas concretas, vocaciones, entrega, santidad, comunidades, familias, una Iglesia que es viva y servidora y esperanzada, que quiere seguir siendo testigo del amor de Dios en medio del mundo. Y por eso terminamos con una llamada la colaboración» ha subrayado Francisco Cerro, que ha dado las gracias a todos los fieles, voluntarios y sacerdotes y bienhechores «que con acción, oración, tiempo y generosidad sostienen esta misión».

La catedral bate récords

Anastasio Gómez ha hablado también de las obras del templo parroquial de San Juan de Ávila, de Talavera de Reina, una obra de reconstrucción en curso en la que se invertirán 3.332.000 euros y que es probable que esté finalizada en el primer trimestre de 2026, concretamente antes del miércoles de ceniza, el 18 de febrero de 2026.

También está invirtiendo «bastantes recursos» el Arzobispado de Toledo en la rehabilitación de un edificio en la plaza de Santa Isabel, que estaba en un estado bastante deplorable.

Además ha destacado lo que aporta la catedral primada a las cuentas, un 52,86%, de los más de 8,1 millones de capacidad de financiación, «derivado de una buena gestión que hay en el templo primado y que se ve favorecido por el turismo en la ciudad, que en 2024 fue bueno», ha apuntado Gómez, y ha anunciado que este 2025 la catedral superará el millón de visitas. «Estamos a la espera de cómo evoluciona lo que queda de año, pero es probable que el templo primado por primera vez pase de un millón de visitas».