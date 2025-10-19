Suscribete a
La Archidiócesis de Toledo lanza 'Café de Trabajo', un «espacio de diálogo y esperanza» sobre la dignidad laboral

La Delegación Diocesana de Pastoral del Trabajo propone un ciclo mensual de encuentros abiertos para reflexionar sobre el empleo, la justicia social y el sentido cristiano del trabajo. La primera sesión de celebra este lunes

Sede del Arzobispado de Toledo
Sede del Arzobispado de Toledo h. fraile

Toledo

La Delegación Diocesana de Pastoral del Trabajo de la Archidiócesis de Toledo ha puesto en marcha una nueva iniciativa pastoral bajo el título 'Café de Trabajo', un ciclo mensual de encuentros abiertos que busca situar el trabajo humano en el centro de la ... dignidad de la persona y ofrecer un «espacio de diálogo, escucha y esperanza» en torno al mundo laboral.

