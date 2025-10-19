La Archidiócesis de Toledo lanza 'Café de Trabajo', un «espacio de diálogo y esperanza» sobre la dignidad laboral

La Delegación Diocesana de Pastoral del Trabajo de la Archidiócesis de Toledo ha puesto en marcha una nueva iniciativa pastoral bajo el título 'Café de Trabajo', un ciclo mensual de encuentros abiertos que busca situar el trabajo humano en el centro de la ... dignidad de la persona y ofrecer un «espacio de diálogo, escucha y esperanza» en torno al mundo laboral.

El primer encuentro se celebrará mañana lunes 20, de 18 a 19 horas, en los salones de Apostolado Seglar de la Parroquia de San Julián, bajo el lema 'El trabajo en el centro de la dignidad humana'.

Inspirado en las palabras del Papa Francisco, -«no hay peor pobreza que la que priva del trabajo y de la dignidad del trabajo»-, el proyecto pretende ser una respuesta eclesial al sufrimiento y la precariedad que marcan la vida de muchos trabajadores. Desde la Delegación se afirma que «el trabajo necesita ser pensado, acompañado y humanizado», especialmente en un contexto donde el empleo ha dejado de ser garantía de dignidad y, en muchos casos, se ha convertido en fuente de exclusión o ansiedad.

El ciclo 'Café de Trabajo' se desarrollará de octubre de 2025 a junio de 2026, con una sesión un lunes de cada mes, en la que se combinarán testimonios, diálogo libre y reflexión compartida en un ambiente informal, cercano y fraterno.

Cada cita abordará temas de gran actualidad como la precariedad juvenil, la mujer trabajadora, las migraciones laborales, la justicia salarial, el impacto de la tecnología o el sentido espiritual del trabajo. Para ello, se contará con la participación de ponentes procedentes del ámbito eclesial, social, sindical y académico, con el objetivo de enriquecer la reflexión desde diversas perspectivas.

«Escuchar el clamor del trabajo»

Con esta propuesta, la Delegación de Pastoral del Trabajo busca renovar la presencia de la Iglesia en el mundo laboral, ofreciendo un espacio cálido y comprometido donde «escuchar el clamor del trabajo y responder desde el Evangelio».

«El proyecto nace del deseo de construir una pastoral viva, encarnada y profética, capaz de mirar a los ojos a los trabajadores y acompañar sus luchas, sus heridas y sus esperanzas«, aseguran desde la Delegación de Pastoral.

'Café de Trabajo' quiere reavivar la mirada esperanzada desde el mundo del trabajo, subrayan desde la Delegación, «recordando que toda labor humana, desde el esfuerzo cotidiano hasta la búsqueda de empleo, puede ser expresión de amor, servicio y vocación«.