La Archidiócesis firma el protocolo de adhesión para la candidatura de Toledo como Capital Europea de la Cultura en el año 2031

La ciudad de Toledo se postula para ser una de las capitales europeas de la cultura en el año 2031, un título conferido por el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa. Un camino que se inició en 2023 y su propósito central reside en convertir a la ciudad en un referente cultural y un motor para el desarrollo económico y turístico de la ciudad.

Instituciones como la Junta de Comunidades, de la mano de su presidente, Emiliano García-Page, las Cortes de Castilla-La Mancha, la Universidad de Castilla-La Mancha, las cinco reales academias de la región así como ciudades europeas como Aquisgrán y Agen han mostrado su respaldo crecientemente a esta iniciativa . Ahora, la Archidiócesis de Toledo se ha sumado formalmente a la candidatura de Toledo como Capital Europea de la Cultura 2031.

El alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez ha firmado con el arzobispo de Toledo, y primado de España Francisco Cerro, el protocolo de adhesión del Arzobispado de Toledo como muestra de apoyo por parte de la Archidiócesis con el objetivo de que la 'ciudad de las tres culturas' se convierta en la capital cultural europea en 6 años.

Francisco Cerro Chaves, abrió su intervención recordando la importancia de visibilizar los proyectos para que tengan verdadero impacto: «Lo que no se anuncia no existe. Lo que no se da a conocer no llega a cumplir su misión». También reivindicó el papel histórico de la Iglesia en el desarrollo de la identidad toledana, desde los concilios visigodos hasta el mecenazgo de los arzobispos a lo largo de los siglos, citando expresamente a Jiménez de Rada, Mendoza, Cisneros y Lorenzana como grandes impulsores de la cultura y el conocimiento.

Dirigiendo la atención hacia el futuro, el arzobispo de Cerro Chaves, cerró su intervención mostrando su deseo de invitar al Papa León XIV a Toledo con motivo del VIII centenario de la Catedral Primada, en 2026: «Si es posible, le invitaremos. Toledo tiene algo que decir a Europa desde la fe, la cultura y la paz.»

Carlos Velázquez, mostró su agradecimiento ante Cerro Chaves tras la adhesión y afirmó que no es una acuerdo más, sino que es de los más importantes que se podían recibir. «Toledo no se entiende sin su Iglesia. La historia, la cultura y el alma de esta ciudad están profundamente unidas a su dimensión espiritual», destacó Velázquez.

Además, el alcalde defendió que la cultura no puede ser un accesorio, sino un eje vertebrador del modelo de ciudad, y anunció que parte de las ideas surgidas durante el proceso de redacción del proyecto cultural ya están siendo incorporadas al nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM), actualmente en fase de elaboración técnica. «Queremos que el nuevo POM piense la ciudad desde la cultura», señaló. «Aunque no nos den el título, vamos a presentar un proyecto extraordinario. Esto no es un trofeo. Es el camino. Un proyecto de ciudad».

El documento de avance está siendo trabajado entre los técnicos municipales y el equipo redactor. El objetivo es que el plan tenga un espíritu participativo y de consenso político, adaptado a los desafíos actuales.

Finalmente, Velázquez anunció que todas las diputaciones provinciales de Castilla-La Mancha formalizarán su apoyo a la candidatura, lo que refuerza el amplio consenso institucional que distingue a Toledo frente a otras ciudades competidoras.

El programa cultural europeo busca proteger la diversidad cultural del continente, resaltando sus rasgos comunes y fomentando un sentido de pertenencia a un espacio cultural compartido. A través de la cultura, se aspira a impulsar el desarrollo sostenible de las ciudades a mediano y largo plazo. Entre sus objetivos específicos destacan ampliar y diversificar la oferta cultural mediante la cooperación internacional, mejorar el acceso y la participación ciudadana, fortalecer el sector cultural y proyectar internacionalmente la imagen de las ciudades.