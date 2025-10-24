Suscribete a
Apace, una familia para los niños con parálisis cerebral

Familiares e instituciones reclaman más apoyo para los niños con parálisis cerebral tras cumplir los seis años

Plena Inclusión de Castilla-La Mancha lanza una guía pionera en Europa sobre sexualidad y discapacidad

Foto de familia de las autoridades asistentes al acto
Foto de familia de las autoridades asistentes al acto JCCM
Elisabeth Bustos

Marga y Coral, madres de Leo y Paulo, reconocieron este viernes que al llegar al servicio de Atención Temprana de Apace tenían «muchos miedos y dudas», sin saber bien cómo funcionaba ni cuál sería su papel como familias. Sin embargo, pronto descubrieron que en Apace ... no solo había profesionales, sino también una «verdadera familia». Ellas compartieron su experiencia en nombre de todas las familias durante la inauguración del nuevo Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana (CDIAT) en el barrio del Polígono, en Toledo.

